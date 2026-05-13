Ziua în care București a fost Metallica / În timp ce liderii NATO vorbeau despre înarmare, Bucureștiul vorbea Metallica

Bucureștiul a fiert miercuri aproape la propriu, în ciuda vântului turbat și a temperaturilor prea scăzute pentru această perioadă.

Summitul B9 nu a fost singurul eveniment care a concentrat pe străzi cât se poate de multă poliție și echipaje de securitate.

Zona înspre și dinspre Arena Națională a fost aglomerată și blocată încă de dimineață și, chiar dacă accesul încă nu era posibil pe la prânz, fani din mai multe țări se grupaseră ca niște sateliți în jurul stadionului.

Heavy metal și heavy traffic în București

Mai spre după-amiază, traficul în zonă devenise un act de curaj suprem și un test de răbdare pe care puțini l-au trecut.

Însă totul avea un scop: concertul Metallica din această seară merita orice nerv întins la maxim și orice ambuteiaj.

Există motive pentru care efortul este sută la sută justificat, iar concertul de la București, M72 World Tour, anunțat încă din noiembrie 2022, este unul dintre ele.

Este al doilea concert din cadrul turneului european inaugurat la Atena, un concert puternic, cu piese clasice și interpretări de mare intensitate, în genul celor cu care fanii sunt obișnuiți.

Nu degeaba este Metallica number 1!

Postarea trupei pe rețelele de socializare

„Astăzi în București, Arena Națională.

Ne întoarcem la București pentru prima dată din 2019, iar Gojira și Knocked Loose dau startul show-ului!

Veniți să ne vedeți în această seară? Intrați pe canalul „tour” din serverul oficial de Discord al Metallica și pe forumurile Metallica pentru a vă conecta cu familia Metallica și împărtășiți seara cu noi folosind hashtagul #M72Bucharest.

Posterul concertului din această seară, realizat de Matei Apostolescu, va fi disponibil exclusiv la locația evenimentului” – da, un tricou-concept, care duce cu gândul la cover-ul capodoperei „Master of puppets”.

Aceasta este postarea trupei cu aproximativ 7 ore înainte de show-ul conceput de o minte cu totul și cu totul ieșită din orice tipar.

„No Repeat Weekend”

M72 World Tour a debutat la Amsterdam pe 27 aprilie 2023. Formula originală a fost „no repeat weekend” – în majoritatea orașelor, Metallica cântă două seri cu un setlist complet diferit și cu line-up diferit de trupe în deschidere.

Concertul adunase, la finalul din 2025, 4,2 milioane de spectatori, peste 500 de milioane de dolari încasări și aproape 100 de spectacole pe patru continente.

Conceptul M72 al trupei este una dintre cele mai ambițioase reconstrucții de stadion din ultimii ani, făcând din acest turneu nu doar „un alt turneu”, ci un format nou de show, gândit aproape ca o experiență submersivă.

Un branding absolut genial de turneu

Concertul de la București este special pentru că e prima revenire a trupei după 2019 și prin aceea că Bucureștiul e unul dintre puținele orașe care beneficiază de producția completă M72, adică aceeași producție care a umplut Amsterdam, Los Angeles, Madrid și Chicago.

Vorbim de un branding genial de turneu, gândit separat de album. Practic, M72 e un produs în sine – cu identitate vizuală proprie, merch separat și reguli proprii de producție.

Dar ce este în ADN-ul conceptului este „No Repeat Weekend” – în mai multe orașe, Metallica nu face un singur concert, ci două, vineri plus duminică, cu două setlisturi diferite, după cum spuneam.

Asta înseamnă că, dacă mergi la ambele show-uri, vezi 30-32 de piese diferite, cu alte trupe în deschidere de fiecare dată.

„Una dintre cele mai inteligente mutări din live business-ul actual”

Metal Hammer și Pollstar au numit formula una dintre cele mai inteligente mutări din live business-ul actual: mai multe bilete vândute, fără a dubla costurile de producție.

Scena de 360° face bucăți tiparul.

Publicul înconjoară trupa din toate direcțiile, adică asta înseamnă că, practic, nu există „locuri proaste”.

În mijlocul scenei se află Snake Pit-ul, un concept de pe vremea „Wherever we may roam” din anii 90, adus, însă, la un alt nivel.

Practic, loc bun înseamnă să fii la câțiva metri de James Hetfield, Kirk Hammet, Lars și Robert Trujillo – adică chiar la 1 m – 2 m.

„O platformă industrială offshore”

Cel mai recognoscibil element din M72 sunt cele opt turnuri cilindrice gigantice, care au rol multiplu: pe ele rulează close-ups, efecte video și animații, sunetul este distribuit uniform, iar lumina oferă o versatilitate mult mai mare.

Presa de specialitate a numit asta „o platformă industrială offshore” sau „o instalație SF”.

Billboard a scris că M72 „redefinește un concert de metal”.

Există și o altă componentă, despre care se vorbește mai puțin, și anume cea ecologică și umanitară. Metallica a legat M72 de fundația All Within My Hands, care intermediază donații pentru bănci de alimente, acces la educație tehnică, training profesional, programe locale în fiecare oraș, pentru că o parte din prețul biletului este direcționat aici, către cauze locale.

Este un efort uriaș pentru trupă, un consum inimaginabil de resurse, dar nimic nu este haotic.

„Cea mai mare petrecere de heavy metal din lume”

NME a notat concertul de debut din Amsterdam cu 4/5 și a scris: „Metallica este cea mai mare trupă de heavy metal”, Metal Hammer a notat trupa cu 5/5 și a scris că „a oferit cea mai mare petrecere de heavy metal din lume”.

Pentru Billboard, M72 este „o experiență care dă vieții un nou sens”, iar Los Angeles Times a scris: „cea mai puternică și intensă versiune Metallica din ultimii ani”.

Concertul de pe Arena Națională, sold-out la câteva ore în ziua în care biletele au fost puse în vânzare (30 mai 2025) și, spuneam, al doilea din turneul european după Atena, i-a avut în deschidere pe Knocked Loose și Gojira.

La coada virtuală de bilete au fost aproximativ 140.000 de oameni.

Arena Națională are aproximativ 55.000 de locuri pentru meciurile de fotbal, dar la un concert de tip „in-the-round”, cum e acesta, au fost estimate 50.000 – 65.000 de spectatori.