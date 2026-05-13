Cultura din România primește peste 47 milioane de euro prin granturi norvegiene

Ministerul Culturii anunță miercuri că România va beneficia de o alocare de 47,5 milioane de euro prin granturile norvegiene.
Foto: Facebook/Ministerul Culturii
Cosmin Pirv
13 mai 2026, 16:07
Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, programul dedicat acestui sector pentru perioada 2021-2028 va beneficia de o alocare de 47,5 milioane de euro, marcând o creștere semnificativă față de bugetul de 34 milioane de euro alocat în exercițiul financiar anterior (2014 – 2021).

Ministerul Culturii transmite că, prin Unitatea de Management a Proiectului, a gestionat, în perioada 2013-2025, trei programe succesive finanțate prin Granturile SEE, puse la dispoziția României de Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Bilanțul acestor intervenții cuprinde peste 200 de proiecte culturale diverse, implementate la nivel național. Rezultatele includ restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, organizarea de expoziții muzeale, precum și susținerea de festivaluri de film, teatru și muzică.

Această suplimentare de buget, cu aproximativ 40%, reprezintă o recunoaștere a impactului major pe care proiectele culturale l-au avut în comunitate.

„Este o victorie de etapă a unei echipe de profesioniști care a demonstrat că expertiza culturală merită o susținere financiară pe măsură. Trecem de la 34 la peste 47 de milioane de euro, un succes care ne onorează și ne responsabilizează”, a declarat András István Demeter, ministrul Culturii.

Semnarea memorandumurilor, făcută miercuri, este doar primul pas. În perioada următoare, Ministerul Culturii va parcurge etapele administrative necesare pentru definirea structurii programului și consultarea cu partenerii din statele donatoare.

