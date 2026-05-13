Casa Lișcă, restaurată și mutată la Buftea. Când are loc inaugurarea

Casa Lișcă, un imobil țăranesc monumental al Munteniei, a fost reconstruită și restaurată, cu ocazia împlinirii a 100 de ani, potrivit ONG-ului Monumente Renăscute, care s-a ocupat de restaurarea casei.

Mutată la Buftea pentru restaurare, dar și pentru a fi protejată, Casa Lișcă a beneficiat de un proces amplu de reconstrucție, realizat cu ajutorul specialiștilor, autorităților și voluntarilor.

Timp de mai multe luni, echipe întregi coordonate de Asociația Monumente Renăscute au lucrat la restaurarea casei, care a devenit astăzi un reper cultural pentru orașul Buftea.

Casa Lișcă, reamplasată în Parcul dintre Flori din Buftea, va fi inaugurată oficial pe 16 mai 2026, în cadrul unui eveniment dedicat culturii, tradițiilor și identității locale.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, la ora 11:00 și va conține și alte activități, precum ateliere și activități recreative dedicate copiilor și familiilor, sau spectacole realizate de ansambluri și grupuri locale.