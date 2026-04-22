Brașov dă „0 lei pe cultură” în 2026. Orașul rămâne fără finanțare publică pentru sectorul cultural

Cultura independentă din Brașov nu mai are în 2026 nicio sursă de finanțare publică locală. Nici Primăria Municipiului Brașov, nici Consiliul Județean Brașov nu alocă fonduri pentru proiectele organizațiilor culturale independente, situație descrisă drept o premieră negativă a ultimilor ani de către Consorțiul Cultural Corona, pe baza bugetelor oficiale.

Datele centralizate arată că în proiectul de buget 2026 al Consiliului Județean Brașov este prevăzută suma de 0 lei pentru finanțarea ONG-urilor culturale. De asemenea, Primăria Brașov nu a lansat niciun apel pentru Ghidul cultural în 2025 și 2026.

Anterior, finanțarea cumulată pentru sectorul cultural independent putea ajunge până la 8 milioane de lei pe an.

Primăria Brașov: program suspendat

Ghidul cultural al Municipiului Brașov a fost principalul instrument de finanțare nerambursabilă pentru sectorul independent și a funcționat între 2012 și 2024, cu bugete care au crescut de la câteva sute de mii de lei la 6 milioane de lei.

În 2025, sesiunea a fost anulată, iar în 2026 nu a fost publicat niciun calendar, ghid sau intenție de reluare a programului.

În 2024, ultimul an de funcționare, situația a fost următoarea: 87 de proiecte au fost depuse, 74 au fost declarate eligibile, iar bugetul de 6 milioane de lei a acoperit aproximativ 63% din suma solicitată, respectiv 9,61 milioane de lei.

Consiliul Județean Brașov: eliminarea finanțării în 2026

Consiliul Județean Brașov a finanțat anual, între 2022 și 2025, proiecte culturale ale beneficiarilor privați, cu bugete în creștere:

2022: 1,40 milioane lei (22 proiecte)

2023: 1,80 milioane lei (25 proiecte)

2024: 1,80 milioane lei (24 proiecte)

2025: 2,00 milioane lei (26 proiecte)

În proiectul de buget pentru 2026, aflat în consultare publică în aprilie, nu este prevăzută nicio sumă pentru acest program.

Deși bugetul total alocat capitolului „Cultură, recreere și religie” rămâne de 57,54 milioane lei, fondurile sunt direcționate exclusiv către instituțiile publice subordonate și proiecte PNRR.

Impact asupra proiectelor culturale

Proiectele finanțate anterior prin aceste programe includ o parte importantă a ofertei culturale din Brașov și din zonă, printre care Brașov Jazz & Blues Festival, Săptămâna Haferland, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, SoNoRo Musikland, Street Delivery, CULMEA: Film și Educație de Mediu, Săptămâna Comediei și Alpin Film Festival.

Aceste inițiative funcționează pe un model de finanțare mixtă, în care sprijinul public local reprezintă, în medie, între 60% și 90% din bugetele eligibile.

Context național

Comparativ, în 2025, alte consilii județene au alocat fonduri pentru sectorul cultural independent:

CJ Timiș: 3,20 milioane lei

CJ Cluj: 1,20 milioane lei

CJ Sibiu: 1,20 milioane lei

În acest context, CJ Brașov a fost lider în 2025, cu 2 milioane de lei, însă în 2026 devine singurul dintre aceste județe fără finanțare pentru sectorul cultural independent.

Consorțiul Cultural Corona solicită relansarea de urgență a Ghidului cultural al Municipiului Brașov, cu un buget minim de 3 milioane de lei, precum și includerea programului de finanțare pentru ONG-uri culturale în prima rectificare bugetară a CJ Brașov, la un nivel minim de 1 milion de lei.

De asemenea, sunt cerute stabilirea unui calendar predictibil și coordonat între instituții și organizarea de consultări publice înainte de suspendarea sau modificarea programelor.

„Eliminarea simultană a ambelor surse de finanțare publică locală creează un blocaj fără precedent pentru sectorul cultural independent din Brașov. Vorbim despre zeci de organizații și proiecte care contribuie direct la atractivitatea și economia locală și care nu pot funcționa în absența unui minim sprijin public predictibil”, a declarat Valer Rus, președintele Consorțiului.

Datele prezentate provin din documente publice oficiale, inclusiv bugetul CJ Brașov 2026 (consultare publică, aprilie 2026), comunicatele CJ Brașov privind finanțările culturale (2022–2025), hotărârile Consiliului Local Brașov privind Ghidul cultural (2021–2024), precum și datele publice ale CJ Timiș, Cluj și Sibiu pentru anul 2025.

Consorțiul Cultural Corona este o organizație non-guvernamentală din Brașov care reunește profesioniști și inițiative din domeniul cultural, cu scopul de a susține dezvoltarea unui ecosistem cultural local coerent, divers și profesionist.