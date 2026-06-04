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INS. Turismul din România a scăzut în aprilie 2026. Mai puțini turiști și mai puține înnoptări față de anul trecut

Turismul din România a scăzut în primele luni din 2026, cu mai puțini turiști și mai puține înnoptări față de anul trecut. București și Brașov au rămas cele mai vizitate destinații.
INS. Turismul din România a scăzut în aprilie 2026. Mai puțini turiști și mai puține înnoptări față de anul trecut
Nițu Maria
04 iun. 2026, 10:40, Social
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Numărul turiștilor cazați în structurile de primire turistică din România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de INS.

În aprilie 2026, sosirile în structurile de cazare au însumat 813,6 mii persoane, în scădere cu 7,0% față de aprilie 2025. Din totalul turiștilor, 77,5% au fost români, iar 22,5% turiști străini.

Și numărul înnoptărilor a fost mai mic. În total, au fost înregistrate 1516,7 mii înnoptări de înnoptări, cu 11,6% mai puține decât în aprilie 2025. Turiștii români au reprezentat 75,0% din totalul înnoptărilor, iar cei străini 25,0%.

Durata medie a șederii a fost de 1,8 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 20,3% în aprilie 2026, în scădere cu 3,7 puncte procentuale față de aceeași lună din 2025, potrivit INS.

Scăderile se văd și la nivelul primelor patru luni din an. În perioada 01.01-30.04.2026, sosirile în structurile de cazare au însumat 3166,0 mii persoane, cu 6,1% mai puține decât în perioada similară din 2025.

În această perioadă, turiștii români au reprezentat 79,7% din totalul sosirilor, iar turiștii străini 20,3%.

Înnoptările din intervalul ianuarie-aprilie 2026 au ajuns la 5969,3 mii, în scădere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din total, 77,0% au fost realizate de turiști români și 23,0% de turiști străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în primele patru luni din 2026 a fost de 20,7%, cu 2,8 puncte procentuale mai mic decât în perioada similară din 2025.

Situația pe județe

La nivel de județe, cele mai multe sosiri de turiști au fost înregistrate în Municipiul București, cu 557,3 mii persoane, urmat de Brașov, cu 385,2 mii persoane, și Cluj, cu 168,3 mii persoane.

În ceea ce privește înnoptările, cele mai mari valori au fost raportate în Municipiul București, mai exact 1146,6 mii, Brașov, cu 739,6 mii, și Prahova, cu 323,4 mii.

Cei mai mulți turiști străini veniți în România în perioada 01.01-30.04.2026 au provenit din Italia, adică 69,3 mii persoane, Germania, 56,4 mii persoane, și Regatul Unit, 44,2 mii persoane.

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