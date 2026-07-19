Sfârșitul unei ere în București. Tramvaiele Tatra au fost retrase după 53 de ani pe străzile Capitalei

Societatea de Transport București (STB) a organizat duminică la Depoul Militari un eveniment dedicat retragerii oficiale din circulație a tramvaielor Tatra.

O „întâlnire între trecut și prezent, între oameni care au crescut cu Tatrele și cei care le-au ținut în viață, zi de zi, timp de 53 de ani”, spun reprezentanții STB.

Mii de bucureșteni au venit să vadă tramvaiele care unora le-au marcat copilăria. Cei mai mulți dintre ei au urcat în vagoane și au fotografiat fiecare detaliu.

Piese de patrimoniu

Compania de transport anunță că, de duminică, șase vagoane vor rămâne păstrate pentru istorie, ca piese de patrimoniu.

Celelalte sunt retrase definitiv din circulație, după 53 de ani în slujba Bucureștiului.

Vasile Croitoru este unul dintre foștii șefi Depoului Militari. A lucrat la STB 40 de ani. Întrebat dacă a meritat tot acest efort, se întoarce în timp la anii tinereții: „Când am terminat Politehnica, se făceau repartiții. Toți urmăreau institutele de cercetări, aveam medie mare. Și am ales singurul post de la ITB. Au fost mulți care au râs de mine, dar mi-a plăcut mult viața aici. Aș face-o întotdeauna, aș alege STB-ul întotdeauna”.

Primarul Capitalei, la depou

Printre cei care și-au luat rămas bun de la tramvaiele Tatra s-a numărat și primarul Bucureștiului, Ciprian Ciuc.

A dat mâna cu cei care au îngrijit tramvaiele de-a lungul anilor și a povestit că a crescut cu aceste tramvaie.

„Când m-am născut, în ’78, tramvaiele Tatra circulau deja de cinci ani în București. Mama lucra la Urbis, chiar pe această platformă industrială din Militari, și-mi aduc aminte că veneam cu tramvaiul Tatra la ea la serviciu. Am mers mult cu aceste tramvaie”, a spus Ciucu.

El a afirmat că ultimele tramvaie Tatra vor ajunge într-un muzeu al STB.

Unele dintre cele mai longevive tramvaie din Europa

Primele tramvaie Tatra T4R au intrat în circulație în București în 1973. În doar doi ani, au fost livrate 130 de tramvaie, repartizate în principal la Depoul Militari.

În anii ’70-’90, Tatra devine un simbol al transportului public bucureștean.

În 1998 începe modernizarea unor astfel de vehicule și apar primele tramvaie Bucur 1, iar între 2000 și 2025 Tatra continuă să circule prin București, devenind unele dintre cele mai longevive tramvaie din Europa, potrivit Primăriei Capitalei.

Tramvaiele Tatra T4R au fost produse de compania cehoslovacă ČKD Tatra, unul dintre cei mai importanți producători de tramvaie din Europa de Est. Modelul T4R a fost conceput pentru rețelele de tramvai din țările fostului bloc estic și a ajuns în mai multe orașe din regiune.

Înlocuite de tramvaie moderne

Elemente precum aerul condiționat, prizele USB, informarea digitală a călătorilor și podeaua joasă marchează diferența dintre generația Tatra și noile tramvaie ale STB.

Tramvaiele Imperio au intrat în dotarea STB încă din 2022.

Primăria Capitalei a anunțat chiar luna trecută că va cumpăra, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.