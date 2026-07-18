Prima pagină » Știrile zilei » „Străzi deschise în București” cu o expoziție de mașini clasice și ultimele curse ale tramvaielor Tatra

„Străzi deschise în București” cu o expoziție de mașini clasice și ultimele curse ale tramvaielor Tatra

Primăria Municipiului București a anunțat programul pentru ediția din acest weekend a programului „Străzi Deschise”. Evenimentul din acest sfârșit de săptămâna este organizat sub tema „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”.
„Străzi deschise în București” cu o expoziție de mașini clasice și ultimele curse ale tramvaielor Tatra
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
18 iul. 2026, 11:04, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Al 12-lea weekend Străzi Deschise! Tema este „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”. Am dat startul azi, la ora 10.00. Ne vedem la plimbare pe una dintre cele mai frumoase artere din București”, notează pe Facebook PMB. 

În cadrul evenimentului, organizatorii au pregătit o expoziție în aer liber cu automobile. De la ora 16:00, în zona Magazinului Muzica, publicul poate admira 25 de modele BMW clasice, fabricate în perioada 1960-1990, expoziția fiind dedicată pasionaților de automobile și design. 

„Duminică, Calea Victoriei va fi exclusiv pietonală. De la 10.00 la 22.00. Străzi deschise – București se țin pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței”, mai transmite Primăria.

Tot în acest weekend are loc și încheierea Festivalului Tatra, eveniment care marchează retragerea din circulație a tramvaielor Tatra. 

Sâmbătă, aceste tramvaie circulă pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41, iar duminică vor mai putea fi văzute pe linia 35. 

„Festivalul Tatra se încheie mâine cu o surpriză: Porți deschise la Depoul Militari, între 11.00 și 16.00. Puteți vedea o expoziție de vehicule istorice, spațiu expozițional Tatra, puteți pleca în curse și lua rămas bun de la un simbol al transportului public bucureștean”, conchide PMB. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
S-au scurs 9 luni de la explozia din Rahova. Locatarii de pe „Vicina” și-au pierdut toate speranțele. Firma de demolări își organizează șantierul
Gandul
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Cancan
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport
Un IT-ist moldovean a creat cu AI harta deportărilor staliniste din Basarabia. Mihai Focsa: „Mi-au scris mai mulți oameni că și-au găsit bunicii și rudele pe platformă”
Libertatea
Care kebab e „cel mai sănătos”? Nutriționiștii au făcut clasamentul care schimbă tot ce știai despre fast-food
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da