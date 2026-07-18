„Străzi deschise în București” cu o expoziție de mașini clasice și ultimele curse ale tramvaielor Tatra

„Al 12-lea weekend Străzi Deschise! Tema este „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”. Am dat startul azi, la ora 10.00. Ne vedem la plimbare pe una dintre cele mai frumoase artere din București”, notează pe Facebook PMB.

În cadrul evenimentului, organizatorii au pregătit o expoziție în aer liber cu automobile. De la ora 16:00, în zona Magazinului Muzica, publicul poate admira 25 de modele BMW clasice, fabricate în perioada 1960-1990, expoziția fiind dedicată pasionaților de automobile și design.

„Duminică, Calea Victoriei va fi exclusiv pietonală. De la 10.00 la 22.00. Străzi deschise – București se țin pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței”, mai transmite Primăria.

Tot în acest weekend are loc și încheierea Festivalului Tatra, eveniment care marchează retragerea din circulație a tramvaielor Tatra.

Sâmbătă, aceste tramvaie circulă pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41, iar duminică vor mai putea fi văzute pe linia 35.

„Festivalul Tatra se încheie mâine cu o surpriză: Porți deschise la Depoul Militari, între 11.00 și 16.00. Puteți vedea o expoziție de vehicule istorice, spațiu expozițional Tatra, puteți pleca în curse și lua rămas bun de la un simbol al transportului public bucureștean”, conchide PMB.