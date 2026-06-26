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Calea Victoriei devine pietonală doar duminică în acest weekend. PMB anunță programul pentru „Străzi deschise”

Primăria Municipiului București a anunțat vineri programul pentru „Străzi deschise”, subliniind că doar duminică Calea Victoriei va fi deschisă unde bucureștenii sunt invitați să participe la tururi ghidate, dezbateri și expoziții.
Calea Victoriei devine pietonală doar duminică în acest weekend. PMB anunță programul pentru „Străzi deschise”
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
26 iun. 2026, 18:44, Social
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Primăria Municipiului București a anunțat că ediția din acest weekend a programului „Străzi Deschise – București” va avea loc exclusiv duminică.

Ieșim iar la pas pe Calea Victoriei, însă doar duminică. Mâine nu închidem circulația! Au loc alte evenimente în oraș și nu vrem să generăm haos”, transmite PMB pe Facebook. 

Tema ediției este „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”, iar programul include o serie de activități precum tururi ghidate, dezbateri și expoziții. 

Printre evenimentele programate se numără turul ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”. Turul va avea loc pe traseul de la Statuia Regelui Carol I și Muzeul Național de Istorie, în intervalul orar 11:00 și 12:30. Turul va fi susținut de ghidul cultural și istoric Anita Sterea. 

Începând cu ora 17:00, în Piața Revoluției va fi organizată dezbaterea „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, dezbatere ce va fi moderată de Răzvan Munteanu, directorul executiv al Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din Capitală. 

Tot în Piața Revoluției, între orele 17:00 și 21:00, publicul va putea vizita expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”. 

Între orele 18:00 și 20:00, la Muzeul Național de Istorie a României va avea loc sesiunea de informare „La pas cu drepturile tale prin Europa”, despre drepturile consumatorilor europeni. 

Străzi Deschise are loc între 10.00 și 22.00, pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței”, mai transmite PMB. 

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