Schimbări importante în salubrizarea Bucureștiului: Colectare pe șapte fracții și insule ecologice digitalizate

„Noul regulament și cele două strategii, de funcționare a serviciului de salubrizare și de management integrat al deșeurilor, au fost votate, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, în cea mai recentă ședință a Consiliului General. Trebuie să ne aliniem Legii 101/2006 privind salubrizarea localităților, modificată și completată, dar și Ordinului ANRSC 97/2025 privind Regulamentul cadrul al serviciului de salubrizare al localităților ”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB.

Una dintre principalele schimbări vizează colectarea separată a resturilor alimentare de deșeurile menajere, pentru a facilita reciclarea și valorificarea acestora.

Totodată, uleiul alimentar uzat, mobilierul, saltelele și electrocasnicele scoase din uz vor putea fi predate în Centrele de Aport Voluntar.

Șapte fracții de colectare și spații speciale

Noul regulament va extinde și sistemul de colectare selectivă prin introducerea a trei noi categorii de deșeuri , textile, periculoase și biodegradabile, pe lângă cele patru fracții existente: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă și deșeuri reziduale.

Colectarea acestora se va realiza prin Centre de Aport Voluntar sau insule ecologice digitalizate, iar modalitatea de implementare va fi stabilită de fiecare sector în funcție de infrastructura disponibilă.

De asemenea, deșeurile vegetale provenite din gospodării, parcuri și spații verzi vor fi colectate separat și compostate.

Reguli noi pentru sistemul de salubrizare

Noile prevederi anunță și schimbări privind calcularea tarifelor și modul în care serviciile de salubrizare își vor desfășura activitatea.

Tarifele vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate, prin aplicarea sistemului „Plătești pentru cât arunci”.

Utilajele de măturat și spălat străzile nu vor putea circula pe arterele cu transport public în intervalele de vârf, între orele 06:00-10:00 și 15:30-19:00.

Printre obiectivele asumate se numără și colectarea a 30% din deșeuri pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00-06:00, precum și respectarea unor indicatori de performanță mai stricți de către operatorii de salubrizare.

„Dacă nu, riscă penalizări între 500 și 25.000 de lei”, notează PMB.

Totodată, autoritățile vor organiza lunar acțiuni unitare de salubrizare, care vor include măturatul mecanizat și spălarea carosabilului, cu sprijinul poliției locale pentru eliberarea benzilor ocupate de autovehicule parcate.

„Toate prevederile trebuie implementate până în 2033”, conchide municipalitatea.