Prima pagină » Social » ANM: Caniculă extremă, nopți tropicale și vijelii puternice în București

ANM: Caniculă extremă, nopți tropicale și vijelii puternice în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, potrivit căreia Capitala se va afla sub incidența unui cod galben de caniculă și nopți tropicale, dar și sub o atenționare de instabilitate atmosferică manifestată prin vijelii.
ANM: Caniculă extremă, nopți tropicale și vijelii puternice în București
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
18 iul. 2026, 10:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sâmbătă, temperaturile maxime se vor ridica până la 35 de grade Celsius, iar minimele se vor situa la 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități 

Meteorologii estimează că cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și la începutul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua. 

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, averse de aproximativ 5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. 

Maximele zilei de duminică se vor situa la 35 de grade Celsius și minimele la 19-21 de grade. Din nou, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate noi perioade de instabilitate atmosferică, cu înnorări accentuate, averse de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h. 

ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabil de sâmbătă, de la ora 12:00, până luni la ora 10:00. 

„În intervalul 18 iulie, ora 17 – 18 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
S-au scurs 9 luni de la explozia din Rahova. Locatarii de pe „Vicina” și-au pierdut toate speranțele. Firma de demolări își organizează șantierul
Gandul
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Cancan
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport
Un IT-ist moldovean a creat cu AI harta deportărilor staliniste din Basarabia. Mihai Focsa: „Mi-au scris mai mulți oameni că și-au găsit bunicii și rudele pe platformă”
Libertatea
Care kebab e „cel mai sănătos”? Nutriționiștii au făcut clasamentul care schimbă tot ce știai despre fast-food
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da