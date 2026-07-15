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Ciucu: „Bucureștiul are 50 de șantiere deschise” / „Ce bine ar fi să fim și noi ca în Japonia!”

Primarul general interimar al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că în București sunt în prezent aproximativ 50 de șantiere deschise, inclusiv lucrări la circa 40 de kilometri de linii de tramvai. El spune că își asumă disconfortul creat de investiții și că și-ar dori ca lucrările să poată fi executate simultan, „ca în Japonia”.
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Luiza Moldovan
15 iul. 2026, 21:31, Politic
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri seară, la B1 TV, că în București sunt deschise în prezent aproximativ 50 de șantiere, un ritm de lucru despre care spune că nu a mai existat de la construirea cartierelor-dormitor din perioada comunistă.

În momentul de față avem undeva la 50 de șantiere deschise. La nivelul acesta, într-o perioadă atât de scurtă de timp, nu s-a mai lucrat în orașul acesta, cred că de pe vremea comuniștilor, când au construit cartierele-dormitor”, a spus Ciucu.

„Se lucrează pe 40 de km de linie de tramvai”

Ciucu a precizat că se lucrează simultan în 12 puncte din Capitală, pe aproximativ 40 de kilometri de linii de tramvai.

Am opt contractori. Se lucrează în 12 locuri, pe 40 de kilometri de linie de tramvai. Nu-i vezi pe toți, că nu lucrează toți în același timp. Este o secvențialitate. Vin materialele, diriginții de șantier planifică lucrările”.

„Vreau să fiu înjurat pentru că fac, nu pentru că nu fac”

Întrebat despre nemulțumirile bucureștenilor legate de numărul mare de șantiere, Ciucu a spus că preferă criticile pentru faptul că se lucrează.

Înjurați-mă dacă vreți să mă înjurați, că sunt multe șantiere. Am zis că vreau să fiu înjurat pentru că fac, nu pentru că nu fac”, a a spus Ciucu.

Acesta a spus că și-ar dori ca România să aibă capacitatea de execuție a unor state precum Japonia, unde mai multe lucrări pot fi realizate în paralel.

„Ce bine ar fi să fim și noi ca în Japonia!”

Ce bine ar fi să fim și noi ca în Japonia, să avem aceste capacități la constructori să le facă pe toate odată”, a spus Ciucu.

El a explicat că lucrările trebuie corelate cu intervențiile la infrastructura subterană, astfel încât drumurile să nu fie sparte din nou după finalizarea investițiilor.

Sunt utilități: apă, canal, energie, gaze și tot ce mai este pe dedesubt. Nu vrei ca după aceea să sapi iarăși”.

„O să am doi ani grei”

Ciucu a mai declarat că își asumă impactul politic al numărului mare de șantiere, susținând că prioritatea sa este modernizarea Capitalei.

Mi-am asumat că o să am doi ani grei. Că o să mă mai voteze, că nu o să mă mai voteze. Eu sunt la dispoziția bucureștenilor. Mi-am asumat să fac ce este corect pentru orașul acesta”, a spus Ciucu.

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