ANM anunță furtuni în București până luni seară. Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00, Capitala se va afla sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Meteorologii prognozează înnorări accentuate, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 40-60 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat depășind 25 l/mp.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 31 de grade, iar minima nopții va coborî la 15-16 grade.

Furtunile continuă și luni

Vremea va rămâne instabilă și luni, 13 iulie, când ANM menține Codul galben în intervalul 10:00-22:00.

În a doua parte a zilei sunt prognozate noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în special după-amiaza și seara. Rafalele de vânt vor atinge din nou 40-60 km/h, iar cantitățile de apă vor putea depăși local 25 l/mp.

Luni, temperaturile vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, maxima urmând să se situeze între 26 și 28 de grade.

Meteorologii precizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent, iar, dacă situația o va impune, vor fi emise avertizări nowcasting pentru fenomene meteo severe imediate.