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ANM a emis avertizare Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. Ploi torențiale, vijelii și grindină până luni seară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de duminică, ora 10:00, până luni seara, la ora 22:00, care vizează succesiv mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 40 l/mp.
ANM a emis avertizare Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. Ploi torențiale, vijelii și grindină până luni seară
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Gabriel Pecheanu
12 iul. 2026, 10:06, Social
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În prima parte a avertizării, sunt vizate sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei.

Potrivit ANM, în aceste zone vor fi perioade cu:

  • averse torențiale;
  • descărcări electrice;
  • intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h;
  • vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm), pe arii restrânse.

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp.

Avertizarea se mută în estul țării

În intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00, instabilitatea atmosferică va afecta Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.

Fenomenele prognozate rămân aceleași: ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de până la 70 km/h, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși local 40 l/mp.

Luni, furtunile continuă în mai multe regiuni

Luni, între orele 10:00 și 22:00, Codul galben va fi valabil în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Meteorologii avertizează că vor continua episoadele de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. De asemenea, ANM precizează că astfel de fenomene se vor semnala izolat și în restul țării, iar marți și miercuri instabilitatea atmosferică se va manifesta cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea regiunilor.

ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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