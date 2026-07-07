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Cod Galben în București: ANM anunță vijelii, vânt puternic și furtuni după caniculă

Capitala României, București, este sub avertizare Cod Galben de vijelii începând de miercuri după-amiaza. Până atunci, canicula își face de cap, fiind înregistrate temperaturi de 32 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Cod Galben în București: ANM anunță vijelii, vânt puternic și furtuni după caniculă
Foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Laura Buciu
07 iul. 2026, 10:37, Știrile zilei
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Marți, în București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (2…6 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade.

Miercuri, vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50…70 km/h), vijelii, averse (5…15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade.

Miercuri, între orele 12 – 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod Galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii.

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