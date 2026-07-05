Cod galben de vânt puternic pentru două regiuni din țară. Rafalele vor ajunge la 70 km/h

Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h, iar avertizarea este valabilă până duminică seara.

Cod galben în Banat și Oltenia

Potrivit ANM, atenționarea este valabilă duminică, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Sunt vizate sudul Banatului, precum și vestul și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

Avertizarea poate fi actualizată

Meteorologii precizează că evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent.

În funcție de intensitatea și evoluția vremii, avertizarea poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.

Ce înseamnă un Cod galben

Potrivit ANM, un Cod galben semnalează fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activități. Acestea sunt însă considerate obișnuite pentru perioada și zonele vizate.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile oficiale și să manifeste prudență în zonele afectate de intensificările vântului.