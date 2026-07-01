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ANM: Capitala, în continuare sub Cod portocaliu și galben de averse și vijelii

ANM anunță miercuri că Bucureștiul se va afla sub avertizări Cod portocaliu de și Cod galben de furtuni până vineri dimineața.
ANM: Capitala, în continuare sub Cod portocaliu și galben de averse și vijelii
Foto: ISU București-Ilfov
Cosmin Pirv
01 iul. 2026, 10:41, Social
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De miercuri până joi la ora 10.00, vremea în Capitală va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20-40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60-80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 18-20 grade.

De joi dimineața până vineri la ora 10.00, vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15-25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50-60 km/h). Vor fi condiții de grindină.

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 17-18 grade.

ANM: Coduri portocalii și galbene

ANM precizează că de miercuri până joi la ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare Cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

De miercuri de la ora 15.00 până joi la ora 6.00, Capitala va fi sub avertizare Cod portocaliu pentru vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

De asemenea, de joi dimineața până vineri la ora 10.00, în București București va fi în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni.

Pompierii din zona București-Ilfov au avut 1.000 de misiuni în ultimele 24 de ore ca urmare a furtunii de marți.

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