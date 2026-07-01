Prima pagină » Social » Haos în București după furtună: Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele ore / Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă / Pompierii au înotat la o intervenție în Sectorul 1

Haos în București după furtună: Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele ore / Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă / Pompierii au înotat la o intervenție în Sectorul 1

Pompierii din zona București-Ilfov au avut 1.000 de misiuni în ultimele 24 de ore ca urmare a furtunii de marți. De asemenea, ei se pregătesc pentru alte 950 de intervenții. Operațiuni sunt și în alte zone ale țării. O persoană a murit în timpul furtunii, iar pompierii au fost nevoiți să înoate în timpul unei misiuni din Sectorul 1.
UPDATE: Cod roșu de vijelii, ploi torențiale și grindină în București
UPDATE: Cod roșu de vijelii, ploi torențiale și grindină în București
Bolojan: Scenariul anticipatelor nu există acum. Ce spune de suspendarea președintelui
Bolojan: Scenariul anticipatelor nu există acum. Ce spune de suspendarea președintelui
Cum s-a acutizat criza politică din România? Bolojan vorbește despre cel mai dificil moment
Cum s-a acutizat criza politică din România? Bolojan vorbește despre cel mai dificil moment
Bolojan: Nicușor Dan a respins propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier
Bolojan: Nicușor Dan a respins propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier
Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, una „civilizată”
Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, una „civilizată”
Petru Mazilu
01 iul. 2026, 07:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O importantă stație de metrou, închisă după ce a fost inundată

Ploile abundente din cursul nopții de marți spre miercuri afectează circulația metrourilor din Capitală. În urma infiltraţiilor, o importantă stație de metrou a fost închisă.

Vezi galeria foto
3 poze

Este vorba despre stația Piața Victoriei 2. 

În aceste condiții, și circulația trenurilor de pe Magistrala 1 este afectată și se desfășoară astfel:

  • între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2;
  • între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1.

Anunțul Infotrafic după furtuna de marți. Cozi de mașini s-au format în jurul Bucureștiului

Cozi de mașini s-au format miercuri dimineață în jurul Bucureștiului, anunță Infotrafic. Totuși, în ciuda furtunii de marți, nu există șosele importante închise, atât în jurul Capitalei, cât și în țară.

„Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către Capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, pe raza localităților Bolintin Vale, Bolintin Deal și Ciorogârla, DN 1 Otopeni, DN 1A Mogoșoaia, DN 7 Chitila, dar și pe Centura Capitalei valorile de trafic sunt ridicate, în localitățile Chitila, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon”, precizează Infotrafic.

Știrea inițială:

ISU București-Ilfov anunță că miercuri dimineață că pompierii acționează în teren „pentru gestionarea unui număr de peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore”.

„Situația operativă actuală: – 1.000 de solicitări reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfășurare); – 950 de solicitări se află în prezent în așteptare, urmând să fie preluate de către echipajele de intervenție în funcție de disponibilitate”, a transmis ISU București-Ilfov.

O persoană din Ilfov a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla.

„În loc. Găneasa/IF un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, au anunțat reprezentanții ISU.

În timpul unei misiuni din București, pompieri au fost nevoiți să înoate.

„O situație deosebita a fost înregistrată în sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apa acumulată în pasajul rutier (Poligrafiei). Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse”, au explicat reprezentanții ISU.

Probleme sunt și în alte zone ale țării. Pompierii au fost trimiși în misiune în 60 de localități din 20 de județe. Acolo s-a intervenit pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curți, 30 beciuri și subsoluri, 17 străzi. De asemenea, echipele ISU au intervenit pentru degajarea a 960 copaci și 48 stâlpi prăbușiți, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile. Autoritățile anunță că 469 autoturisme au fost avariate.

Pentru informarea populației, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT. Au fost avertizate persoane din 28 județe.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
România importă de 7 ori mai mult curent electric din cauza caniculei, la un preț record. Cum am ajuns să plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană și ce se întâmplă cu facturile românillor
Gandul
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da