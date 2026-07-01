Haos în București după furtună: Peste 1.000 de intervenții ale pompierilor în ultimele ore / Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă / Pompierii au înotat la o intervenție în Sectorul 1

O importantă stație de metrou, închisă după ce a fost inundată

Ploile abundente din cursul nopții de marți spre miercuri afectează circulația metrourilor din Capitală. În urma infiltraţiilor, o importantă stație de metrou a fost închisă.

Este vorba despre stația Piața Victoriei 2.

În aceste condiții, și circulația trenurilor de pe Magistrala 1 este afectată și se desfășoară astfel:

între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2;

între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1.

Anunțul Infotrafic după furtuna de marți. Cozi de mașini s-au format în jurul Bucureștiului

Cozi de mașini s-au format miercuri dimineață în jurul Bucureștiului, anunță Infotrafic. Totuși, în ciuda furtunii de marți, nu există șosele importante închise, atât în jurul Capitalei, cât și în țară.

„Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către Capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, pe raza localităților Bolintin Vale, Bolintin Deal și Ciorogârla, DN 1 Otopeni, DN 1A Mogoșoaia, DN 7 Chitila, dar și pe Centura Capitalei valorile de trafic sunt ridicate, în localitățile Chitila, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon”, precizează Infotrafic.

Știrea inițială:

ISU București-Ilfov anunță că miercuri dimineață că pompierii acționează în teren „pentru gestionarea unui număr de peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore”.

„Situația operativă actuală: – 1.000 de solicitări reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfășurare); – 950 de solicitări se află în prezent în așteptare, urmând să fie preluate de către echipajele de intervenție în funcție de disponibilitate”, a transmis ISU București-Ilfov.

O persoană din Ilfov a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla.

„În loc. Găneasa/IF un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, au anunțat reprezentanții ISU.

În timpul unei misiuni din București, pompieri au fost nevoiți să înoate.

„O situație deosebita a fost înregistrată în sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apa acumulată în pasajul rutier (Poligrafiei). Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse”, au explicat reprezentanții ISU.

Probleme sunt și în alte zone ale țării. Pompierii au fost trimiși în misiune în 60 de localități din 20 de județe. Acolo s-a intervenit pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curți, 30 beciuri și subsoluri, 17 străzi. De asemenea, echipele ISU au intervenit pentru degajarea a 960 copaci și 48 stâlpi prăbușiți, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile. Autoritățile anunță că 469 autoturisme au fost avariate.

Pentru informarea populației, au fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT. Au fost avertizate persoane din 28 județe.