Noapte de foc pentru pompieri, după furtunile din Dolj și Prahova. Zeci de intervenții ale pompierilor și RO-Alert emis după Cod roșu de inundații

Echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj au intervenit în cursul nopții în 49 de situații de urgență generate de fenomenele meteorologice severe, în municipiul Craiova și în localitatea Breasta.

Concret, 31 dintre intervenții au vizat îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme parcate, 15 au fost pentru evacuarea apei din locuințe și curți, iar alte trei au constat în îndepărtarea elementelor de construcție, după ce vântul a smuls unele acoperișuri.

Prahova: Cod roșu de inundații pe afluenții râului Provița, RO-Alert emis

Pe de altă parte, în județul Prahova, cele mai afectate localități sunt Păulești și Filipeștii de Târg, unde pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării și locuințe. ISU Prahova anunță că nu au existat persoane sau animale surprinse de acumulările de apă, situații în care să se impună evacuarea acestora.

În plus, zece echipaje de pompieri, dotate cu motopompe, intervin în localitățile afectate din Prahova, fiind sprijinite de un echipaj al ISU Dâmbovița.

În jurul orei 04:00, ISU Prahova a emis un mesaj RO-ALERT după instituirea Codului Roșu de inundații pe afluenții râului Provița.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar până la momentul redactării articolului nu s-au înregistrat victime.