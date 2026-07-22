Prima pagină » Social » Noapte de foc pentru pompieri, după furtunile din Dolj și Prahova. Zeci de intervenții ale pompierilor și RO-Alert emis după Cod roșu de inundații

Noapte de foc pentru pompieri, după furtunile din Dolj și Prahova. Zeci de intervenții ale pompierilor și RO-Alert emis după Cod roșu de inundații

Pompierii din Dolj și Prahova au intervenit în zeci de situații de urgență provocate de furtunile și ploile torențiale din noaptea de marți spre miercuri. Copaci doborâți de vânt, gospodării inundate și acoperișuri smulse au fost raportate în mai multe localități, iar în Prahova a fost emis un mesaj RO-ALERT după instituirea Codului Roșu de inundații pe afluenții râului Provița.
Zelenski l-a demis pe șeful Armatei Ucrainei după zile întregi de proteste. Cine este noul comandant și ce realizări a avut până acum în război
Zelenski l-a demis pe șeful Armatei Ucrainei după zile întregi de proteste. Cine este noul comandant și ce realizări a avut până acum în război
„Cred că mai există o șansă să avem Guvern până la finalul verii”: Olguța Vasilescu, despre o viitoare majoritate parlamentară
„Cred că mai există o șansă să avem Guvern până la finalul verii”: Olguța Vasilescu, despre o viitoare majoritate parlamentară
Buzoianu, după tragedia de pe Valea Oltului: Când ciupim proceduri, oamenii ajung să plătească cu viața
Buzoianu, după tragedia de pe Valea Oltului: Când ciupim proceduri, oamenii ajung să plătească cu viața
Buzoianu: Legea este făcută ca să protejeze oamenii care au fântâni. Să nu le sece
Buzoianu: Legea este făcută ca să protejeze oamenii care au fântâni. Să nu le sece
„Putem forma o majoritate. Cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”. Soluția propusă de Olguța Vasilescu pentru criza politică
„Putem forma o majoritate. Cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”. Soluția propusă de Olguța Vasilescu pentru criza politică
Diana Nunuț
22 iul. 2026, 07:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Echipajele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj au intervenit în cursul nopții în 49 de situații de urgență generate de fenomenele meteorologice severe, în municipiul Craiova și în localitatea Breasta.

Vezi galeria foto
3 poze

Concret, 31 dintre intervenții au vizat îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme parcate, 15 au fost pentru evacuarea apei din locuințe și curți, iar alte trei au constat în îndepărtarea elementelor de construcție, după ce vântul a smuls unele acoperișuri.

Prahova: Cod roșu de inundații pe afluenții râului Provița, RO-Alert emis

Pe de altă parte, în județul Prahova, cele mai afectate localități sunt Păulești și Filipeștii de Târg, unde pompierii intervin pentru evacuarea apei din gospodării și locuințe. ISU Prahova anunță că nu au existat persoane sau animale surprinse de acumulările de apă, situații în care să se impună evacuarea acestora.

În plus, zece echipaje de pompieri, dotate cu motopompe, intervin în localitățile afectate din Prahova, fiind sprijinite de un echipaj al ISU Dâmbovița.

În jurul orei 04:00, ISU Prahova a emis un mesaj RO-ALERT după instituirea Codului Roșu de inundații pe afluenții râului Provița.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar până la momentul redactării articolului nu s-au înregistrat victime.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
După luni de încercări, două zodii vor cunoaște succesul. Ce le rezervă astrele după data de 7 august
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia