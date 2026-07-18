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37°C în timpul zilei, vijelii și grindină câteva ore mai târziu. ANM a emis șase avertizări meteo

ANM a emis șase atenționări Cod galben, valabile în weekend. Anunță caniculă, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică, în majoritatea regiunilor țării.
37°C în timpul zilei, vijelii și grindină câteva ore mai târziu. ANM a emis șase avertizări meteo
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 10:14, Știrile zilei
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Sâmbătă, 18 iulie, canicula și disconfortul termic ridicat vor afecta Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Sunt vizate și Crișana, Banatul, vestul și sudul Olteniei.

Avertizarea acoperă și sud-vestul și centrul Munteniei, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade în aceste zone.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade. Duminică, 19 iulie, canicula se va restrânge spre sudul Olteniei și al Munteniei.

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În cursul zilei de sâmbătă, zonele montane și Maramureșul vor fi sub avertizare de instabilitate. Vestul și estul Transilvaniei intră, de asemenea, sub incidența codului galben. ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 km/h.

Grindina va avea dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

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Seara, instabilitatea se va extinde spre Oltenia și vestul, nordul și centrul Munteniei. Vor fi posibile averse torențiale, descărcări electrice și grindină de 1-3 centimetri.

În sudul teritoriului, vântul se va intensifica, cu vijelii de 50-70 km/h. Noaptea, fenomenele se vor muta spre Banat, Crișana și Maramureș. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Ce se anunță pentru duminică, 19 iulie?

Duminică, instabilitatea atmosferică va afecta zonele montane și Maramureșul.

Sunt vizate și Transilvania, Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.

ANM anunță averse torențiale și descărcări electrice pe parcursul zilei. Vântul se va intensifica, cu rafale de 50-70 km/h, izolat peste 80 km/h. Grindina va avea dimensiuni de 1-4 centimetri, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp.

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