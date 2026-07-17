Cât mai ține căldura și cum începe luna august. Prognoza ANM pe patru săptămâni

20 – 27 iulie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice. În rest va fi în general apropiat de cel normal.

27 iulie – 3 august

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice se vor situa în jurul celor normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

3 – 10 august

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

10 – 17 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, în toate regiunile.