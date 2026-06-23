Prima pagină » Meteo » Vreme mai caldă decât de obicei în următoarea lună. Ce anunță ANM

Vreme mai caldă decât de obicei în următoarea lună. Ce anunță ANM

România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit până la jumătatea lunii iulie, potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni.
Vreme mai caldă decât de obicei în următoarea lună. Ce anunță ANM
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
23 iun. 2026, 07:41, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în nordul teritoriului.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în vest, nord și centru.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, centrale și la munte.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
18 persoane au murit din cauza valului de căldură. Doi minori, găsiți morți într-o mașină parcată când temperaturile au ajuns la 41°C
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Guvernul Adrian Veștea a căzut la votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar”
Libertatea
Experiment. Câte minute trebuie lăsați mititeii pe grătar. Mulți dintre noi am procedat greșit până acum
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da