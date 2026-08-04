Bucureștiul intră sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade

Începând de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 09:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36…37 de grade, iar cea minimă de 19…20 de grade. Noaptea va fi tropicală, iar în zona periurbană minima va coborî spre 17 grade.

În intervalul de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 09:00, valul de căldură va fi intens și persistent. Temperatura maximă va fi de 37…38 de grade, iar cea minimă de 18…21 de grade. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar noaptea va fi tropicală.

De joi, de la ora 09:00, până vineri, la ora 09:00, canicula va continua, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade. Temperatura minimă va fi de 19…21 de grade, iar noaptea va fi tropicală. După-amiaza vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului.

În intervalul de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 10:00, valul de căldură va persista, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade. După-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse de 2…5 l/mp.

Atenționare cod galben și cod portocaliu

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale până vineri, ora 10:00.

De asemenea, Capitala se va afla sub cod galben de caniculă în intervalul de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00, iar în intervalul de miercuri, ora 10:00, până joi, ora 10:00, va intra sub cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.