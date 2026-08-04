Pompierii români au salvat locuințe și o mănăstire din calea incendiilor de vegetație din Grecia

Pompierii români aflați în misiune în Grecia, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, au intervenit în seara zilei de luni în zona localității Loumpa, din regiunea Attica, pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier care se manifesta pe o suprafață extinsă.

Intervenția a continuat pe parcursul întregii nopți. Echipajele au acționat pentru lichidarea focarelor rămase active, eliminarea riscului de reaprindere și limitarea extinderii incendiului către zonele învecinate.

Potrivit IGSU, principalul obiectiv al misiunii a fost oprirea frontului de flăcări pe direcția de propagare, în condițiile în care incendiul amenința mai multe locuințe și o mănăstire. Prin intervenția echipajelor române, flăcările nu au mai ajuns la obiectivele aflate în pericol, fiind protejate atât casele din zonă, cât și lăcașul de cult.

Misiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza accesului limitat al autospecialelor în sectorul de intervenție și a prezenței liniilor electrice de înaltă tensiune, ceea ce a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție și măsuri suplimentare pentru siguranța pompierilor.

Pe întreaga durată a operațiunii, pompierii români au acționat împreună cu autoritățile elene pentru limitarea efectelor incendiului și protejarea obiectivelor amenințate.

Începând cu ora 08:00, marți dimineață, la solicitarea autorităților din Grecia, modulul românesc a rămas pre-poziționat în același sector pentru monitorizarea permanentă a zonei și intervenția rapidă în cazul reaprinderii unor focare.

Forțele române rămân în stare de operativitate și sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția situației și de solicitările autorităților elene.