Pompierii români s-au întors din Franța după misiunea de stingere a incendiilor de pădure

Pe durata misiunii, pompierii români au fost integrați în dispozitivul operativ coordonat de autoritățile franceze și au intervenit succesiv în localitățile Pontevès, Brignoles și Correns, în funcție de evoluția incendiilor.

În Pontevès, echipele au participat la limitarea propagării flăcărilor, stingerea și lichidarea focarelor active, precum și la monitorizarea zonelor afectate pentru prevenirea reaprinderii.

Ulterior, modulul românesc a fost redislocat în Brignoles, unde a avut misiunea de a proteja locuințele aflate în apropierea frontului de incendiu. După localizarea incendiului, pompierii au continuat patrulările și au identificat și lichidat focarele ascunse.

Intervenție complexă

În ultimele zile ale misiunii, salvatorii români au fost mobilizați în Correns, unde un incendiu de amploare a necesitat intervenția unui dispozitiv complex, format din resurse terestre și aeriene. Pompierii au acționat în două sectoare de intervenție, desfășurând operațiuni pentru limitarea propagării incendiului, protejarea locuințelor și lichidarea focarelor active și ascunse.

Potrivit IGSU, pe întreaga durată a misiunii, modulul românesc a colaborat cu serviciile franceze de intervenție și cu celelalte module europene, contribuind la gestionarea incendiilor de pădure de mare amploare.

Francezii, recunoscători față de pompierii români

Reprezentanții IGSU, experiența acumulată în Franța contribuie la consolidarea capacității operaționale a instituției și la dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul protecției civile.

La finalul misiunii, pompierii români au primit mesaje de apreciere și desene din partea copiilor din comunitățile afectate, gesturi pe care IGSU le consideră o dovadă a recunoștinței pentru sprijinul oferit.

Misiunea României în Franța continuă prin activitatea celui de-al treilea schimb al modulului RO GFFF-V, care desfășoară în continuare intervenții în sprijinul autorităților franceze.