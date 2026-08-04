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Rusia anunță primul zbor al unui avion de pasageri de serie construit fără componente occidentale

Primul exemplar de serie al avionului de pasageri rusesc Primul zbor al programului MC-21 a avut loc în 2017, însă exemplarul care a decolat luni este primul avion de serie construit exclusiv cu sisteme și componente fabricate în Rusia, în cadrul programului lansat de Moscova pentru înlocuirea importurilor., construit integral cu componente produse în Rusia, a efectuat luni primul zbor. Aeronava face parte din programul prin care Moscova încearcă să reducă dependența industriei aeronautice de tehnologia occidentală.
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Maria Miron
04 aug. 2026, 09:46, Știri externe
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Avionul a decolat de la Uzina de Aviație din Irkuțk, unde este produs. Zborul a durat o oră și 23 de minute, timp în care aeronava a atins o altitudine de 6.000 de metri și o viteză de aproximativ 600 km/h. În timpul zborului au fost testate stabilitatea și manevrabilitatea aeronavei în mai multe configurații, precum și funcționarea sistemelor produse în Rusia, relatează FlightGlobal.

Aeronava, reproiectată după sancțiunile occidentale

MC-21-310 este primul exemplar de serie al noii generații de aeronave civile rusești construit în cadrul programului de înlocuire a componentelor occidentale cu echipamente fabricate în Rusia. Programul a fost accelerat după sancțiunile occidentale impuse Moscovei, care au limitat accesul industriei aeronautice ruse la tehnologii și furnizori occidentali.

Potrivit oficialităților ruse, aproximativ jumătate din programul de zboruri necesare certificării aeronavei a fost deja finalizat. Livrările către companiile aeriene vor începe după încheierea procesului de certificare.

Uzina din Irkuțk a anunțat că este pregătită să producă primul lot de 18 aeronave de pasageri MC-21, care vor fi livrate companiei Aeroflot, cea mai mare companie aeriană din Rusia.

Un concurent pentru Airbus și Boeing

MC-21 este un avion de pasageri cu fuselaj îngust și rază medie de acțiune, dezvoltat de compania rusă Yakovlev, parte a United Aircraft Corporation (UAC), principalul producător de aeronave din Rusia. Aeronava poate transporta până la 211 pasageri, în funcție de configurația cabinei, și este destinată segmentului dominat la nivel mondial de familiile Airbus A320neo și Boeing 737 MAX.

Primul zbor al programului MC-21 a avut loc în 2017, însă exemplarul care a decolat luni este primul avion de serie construit exclusiv cu sisteme și componente fabricate în Rusia, în cadrul programului lansat de Moscova pentru înlocuirea importurilor.

Istoria din spatele noului proiect

În perioada sovietică, au fost produse mii de avioane de pasageri sub mărci precum Tupolev, Iliușin și Yakovlev, utilizate atât pe rutele interne, cât și în numeroase state aliate. După destrămarea Uniunii Sovietice, industria aeronautică rusă a intrat într-un declin accentuat, iar companiile aeriene au înlocuit treptat flotele sovietice cu aeronave Airbus și Boeing.

MC-21 este considerat principalul proiect prin care Rusia încearcă să revină pe piața avioanelor comerciale moderne, dominată în prezent de cei doi mari producători occidentali.

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