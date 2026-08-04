O rezervație naturală din Țările de Jos, devastată de un incendiu de pădure

Incendiul a izbucnit luni, în jurul prânzului, într-o rezervație naturală aflată în apropierea satului Oostrum, din provincia Limburg, în sud-estul țării, potrivit Le Figaro. Marți dimineață, autoritățile provinciale au transmis că focul nu era încă sub control și că aproximativ 100 de hectare erau cuprinse de flăcări.

Cel puțin 300 de salvatori au fost mobilizați pe timpul nopții pentru a combate incendiul. Elicopterele care aruncă apă asupra focarelor urmau să își reia misiunile la ora locală 07:00, au precizat autoritățile. De asemenea, un camping din apropiere a fost evacuat pe durata nopții.

„Din cauza secetei, incendiul se poate răspândi rapid în rezervațiile naturale”, au adăugat autoritățile locale, fără să precizeze cauza exactă a izbucnirii focului.

Potrivit agenției olandeze ANP, care citează un purtător de cuvânt al autorităților locale, rafalele de vânt accelerează propagarea incendiului în toate direcțiile.

Mai multe țări europene se confruntă cu o secetă severă, caracterizată prin râuri secate, restricții privind consumul de apă și incendii de vegetație devastatoare, după valul istoric de căldură din luna iunie.

Conform unui studiu, încălzirea globală a accelerat pierderea umidității din sol, lacuri și râurile Europei, crescând astfel riscul apariției unor condiții de secetă extremă.