Crește bilanțul incidentului de pe plaja de la Marea Neagră. Rusia anunță șapte morți și 40 de răniți

Bilanțul victimelor după incidentul produs luni pe o plajă din apropierea orașului Gelendjik, pe litoralul rus al Mării Negre, a fost revizuit în creștere. Șapte persoane au murit și alte 40 au fost rănite după ce o dronă atribuită Ucrainei a lovit zona, au anunțat oficialii ruși, potrivit BBC.

Potrivit autorităților locale, printre persoanele decedate se află și doi copii, iar mai mulți răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la spitale.

Gelendjik este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de la Marea Neagră din sudul Rusiei, frecventată de numeroși turiști în sezonul estival. Imagini și înregistrări video distribuite pe rețelele sociale surprind momente de panică pe plajă, în timp ce oamenii încearcă să se adăpostească după explozie.

Moscova acuză Ucraina

Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina de atacul cu drone asupra regiunii. Kievul nu a comentat deocamdată incidentul.

Noul bilanț reprezintă o creștere semnificativă față de informațiile comunicate inițial de autoritățile ruse, care anunțaseră un număr mai mic de victime.

Loviturile cu drone ale Ucrainei asupra unor regiuni din interiorul Rusiei s-au intensificat în ultimele luni ale războiului. Rusia și Ucraina se acuză reciproc de lovirea unor obiective care provoacă victime și pagube materiale.