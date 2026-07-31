Incendiile din Spania și Franța, de două ori mai probabile din cauza schimbărilor climatice. Studiu: În Spania, riscul a crescut de 20 de ori

Incendiile din Spania și Franța care au devastat în ultima săptămână regiuni întinse din cele două țări au fost mult mai probabile din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, potrivit unei analize rapide realizate de organizația World Weather Attribution (WWA), scrie Sky News.

Peste 360.000 de persoane au fost evacuate, trei oameni și-au pierdut viața, iar mii de locuințe au fost distruse în urma incendiilor de amploare care au afectat centrul Spaniei și sud-vestul Franței.

Potrivit cercetătorilor, schimbările climatice generate în principal de arderea combustibililor fosili au făcut ca astfel de incendii să fie de cel puțin două ori mai probabile în Franța și de cel puțin 20 de ori mai probabile în Spania.

Incendiile din Spania și Franța devin tot mai frecvente din cauza încălzirii globale

Analiza WWA arată că episoade de o asemenea intensitate sunt așteptate, în prezent, să se producă în medie o dată la 20 de ani în sud-vestul Franței și o dată la șase ani în centrul Spaniei, ceea ce evidențiază schimbarea rapidă a condițiilor climatice din sudul Europei.

Dr. Clair Barnes, cercetător în domeniul fenomenelor meteorologice extreme și al schimbărilor climatice la Imperial College London, afirmă că situația actuală nu poate fi pusă pe seama ghinionului.

Potrivit acesteia, iarna ploioasă a favorizat dezvoltarea vegetației, iar vara extrem de uscată, combinată cu mai multe valuri succesive de căldură, a transformat pădurile într-o cantitate uriașă de combustibil uscat. Temperaturile foarte ridicate au creat condițiile perfecte pentru ca orice scânteie să se transforme într-un incendiu de proporții.

Specialista subliniază că schimbările climatice determină tot mai frecvent apariția unor condiții extrem de calde și uscate, ideale pentru izbucnirea și propagarea incendiilor forestiere. În plus, faptul că aceste incendii au avut loc atât de devreme în sezon este considerat de cercetători un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care un nou val de căldură este prognozat în regiune.

Incendiile din Spania și Franța au distrus zeci de mii de hectare

În Franța, ministrul de Interne Laurent Nunez a declarat că „ce a fost mai rău a trecut”, însă a descris incendiul din apropierea orașului Bordeaux drept unul fără precedent.

Acesta a mistuit peste 40.000 de hectare, iar un alt incendiu izbucnit în zona Pontevès a afectat aproximativ 4.800 de hectare, fiind între timp adus sub control.

În Spania, autoritățile s-au confruntat cu ceea ce presa locală a numit un incendiu „monstru”, izbucnit în regiunea Sierra Oeste, la vest de Madrid. Acesta este considerat cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat până acum în această zonă. Echipele de intervenție au reușit să limiteze extinderea flăcărilor, după ce incendiul nu s-a propagat în cursul nopții.

Risc ridicat în Europa

Fenomenul nu se limitează la Peninsula Iberică și Franța. În Regatul Unit, un incendiu de vegetație izbucnit în comitatul Suffolk a afectat o suprafață de aproximativ 150 de hectare, mai mare decât Hyde Park din Londra.

Incendiul s-a extins cu aproximativ 50% pe parcursul unei singure zile, iar cel puțin 48 de persoane au fost evacuate din locuințe. Flăcările s-au apropiat de centrala nucleară Sizewell B și de șantierul viitoarei centrale Sizewell C, autoritățile ridicând nivelul de alertă ca măsură preventivă.

Potrivit ultimelor informații furnizate de autoritățile locale din Suffolk, incendiul rămâne activ, însă situația este considerată stabilă, iar echipele de intervenție continuă operațiunile pentru împiedicarea reaprinderii focarelor.