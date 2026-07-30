Elon Musk pregătește un nou val de finanțare pentru alegerile din SUA

Miliardarul ar fi intenționat să reactiveze organizația sa politică „America PAC”, prin care a cheltuit peste 260 de milioane de dolari pentru a-l sprijini pe Donald Trump în drumul său spre Casa Albă, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Axios, relatează Le Figaro.

Ca și în cazul campaniei din 2024, organizația intenționează să își concentreze eforturile pe campania electorală din ușă în ușă și pe publicitatea online direcționată pentru a mobiliza alegătorii conservatori, care sunt mai puțin predispuși să voteze în alte alegeri decât cele prezidențiale.

Acest efort financiar s-ar putea dovedi decisiv, având în vedere că majoritatea republicană este amenințată, popularitatea lui Donald Trump fiind subminată de războiul din Iran și de dificultățile economice ale țării. Cel mai bogat om din lume finanțase foarte generos campania republicanului în timpul ultimelor alegeri prezidențiale și devenise unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi în primele luni ale noului mandat al miliardarului la Casa Albă, fiind chiar plasat în fruntea Comisiei pentru Eficiența Guvernului (DOGE).

Sprijinul lui Musk, marcat de controverse

Însă acest sprijin financiar (cel mai mare din partea unui singur donator din istoria recentă a Americii) a fost marcat de controverse. De exemplu, Elon Musk a lansat o loterie care oferea un milion de dolari în fiecare zi unui alegător înregistrat într-unul dintre cele șapte state cruciale pentru câștigarea alegerilor prezidențiale și care semnase o petiție conservatoare. Departamentul de Justiție al SUA a reamintit echipei lui Donald Trump că este ilegal să se ofere o recompensă valoroasă unui cetățean pentru vot sau pentru înregistrarea în scopuri electorale.

Investiții direcționate către candidații republicani

Mai mulți miliardari au investit deja masiv în campania din 2026. Deși majoritatea acestor investiții au fost direcționate către candidații republicani, conform analizelor presei americane și declarațiilor depuse la autoritățile federale, democrații au beneficiat de sprijinul unor personalități precum investitorii George și Alex Soros, fondatorul rețelei profesionale LinkedIn, Reid Hoffman, sau Michael Bloomberg.

Finanțarea politică în Statele Unite este o chestiune complexă, care implică miliarde de dolari. Investitorii, liderii de afaceri, lobby-urile economice, dar și asociațiile care lucrează pentru o cauză socială sau alta speră, prin donațiile lor, să influențeze Congresul, guvernul și Casa Albă.