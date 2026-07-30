SUA încheie un acord de 58,6 miliarde de dolari pentru rachete Patriot

Decizia vine în contextul în care războaiele din Ucraina și Iran au pus presiune asupra stocurilor americane de armament, relatează Reuters.

Statele Unite au furnizat cantități mari de arme aliaților și au folosit, în același timp, muniții în propriile operațiuni militare din Iran, ceea ce a provocat îngrijorări cu privire la rezervele de sisteme antiaeriene și de arme ghidate de precizie.

Contractul atribuit companiei Lockheed transformă un acord anterior, în valoare de 4,7 miliarde de dolari și valabil timp de un an, semnat în aprilie, într-un acord-cadru pe șapte ani. Acesta stabilește un plan multianual de achiziție a rachetelor interceptoare pentru perioada fiscală 2026-2032, potrivit armatei americane.

Pentagonul încearcă să convingă companiile din industria de apărare să crească producția de rachete și muniții. Administrația președintelui Donald Trump le-a cerut firmelor să acorde prioritate investițiilor în producție, în locul plăților către acționari.

Reprezentanții industriei au susținut însă că este nevoie ca Congresul să aprobe fondurile înainte ca firmele să investească în fabrici, echipamente și componente.

Lockheed Martin a anunțat că intenționează să tripleze până la sfârșitul anului 2030 capacitatea de producție pentru rachetele PAC-3 MSE, folosite de sistemele Patriot.

Lockheed Martin va investi, de asemenea, între 8 și 9 miliarde de dolari până în 2030 pentru modernizarea a peste 20 de fabrici din Statele Unite.