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Japonia va reduce drastic taxa pe comerțul cu produse alimentare pentru a susține puterea de cumpărare

Japonia va aplica o reducere a taxei pe vânzările de alimente și băuturi la 1% timp de doi ani. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Sanae Takaichi, măsura urmând să intre în vigoare anul viitor.
Japonia va reduce drastic taxa pe comerțul cu produse alimentare pentru a susține puterea de cumpărare
TOKYO, JAPONIA, manifestație publică. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
30 iul. 2026, 15:35, Știri externe
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Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat joi că guvernul său va reduce drastic taxa pe consumul de produse alimentare, scăzând-o de la 8% la 1%, într-un efort de combatere a inflației, potrivit Le Figaro.

Această măsură va marca prima reducere a taxei pe consum în Japonia de la introducerea sistemului în 1989, a declarat premierul Sanae Takaichi reporterilor.

Începând din aprilie, Japonia va implementa o reducere pentru o perioadă de doi ani a taxei pe vânzările de alimente și băuturi la 1%, potrivit prim-ministrului japonez. Cota actuală va fi apoi reinstituită în 2029, împreună cu măsuri mai specifice pentru lucrătorii cu venituri mici care se confruntă cu creșterea contribuțiilor la asigurările sociale, a adăugat ea.

Presiuni asupra costului vieții în Japonia

Această măsură își propune să atenueze presiunile asupra costului vieții în a patra cea mai mare economie a lumii, presiuni care s-au intensificat din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a yenului slab. Cu toate acestea, decizia vine în ciuda îngrijorărilor crescânde cu privire la datoria colosală a Japoniei, care este mai mult decât dublul PIB-ului său, cel mai mare raport dintre economiile avansate. Conform rapoartelor de presă, se așteaptă ca această reducere de doi ani să coste 10 trilioane de yeni (61 de miliarde de dolari) în venituri fiscale pierdute.

Sanae Takaichi s-a angajat în februarie să elimine taxa pe vânzările de alimente și băuturi, un element cheie al platformei sale electorale care i-a asigurat o victorie răsunătoare în alegerile pentru camera inferioară. Joi, ea a declarat că guvernul va lua în considerare măsuri precum reevaluarea altor scutiri fiscale și programe de ajutor pentru a compensa deficitul de venituri. Guvernul său „se va strădui să obțină finanțare fără a recurge la obligațiuni guvernamentale speciale, pentru a câștiga încrederea pieței”, a adăugat ea.

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