Japonia va începe să își folosească rezervele naționale de petrol pe fondul tensiunilor din Orient

„Am început eliberarea rezervelor private pe 16 martie, urmând ca de săptămâna aceasta, pe data de 26 (n.r. joi), să începem eliberarea rezervelor de stat. În plus, se preconizează că eliberarea rezervelor comune cu țările producătoare de petrol va începe tot în cursul lunii martie”, se arată în mesajul publicat pe X de Takaichi.

În mesajul său, șefa guvernului de la Tokyo a amintit că au fost instituit un sistem de subvenții pentru achiziția produselor din petrol, și a mai precizat că facturile cetățenilor la energie nu vor intra într-o creștere abruptă.

„Totodată, începând cu data de 19 martie, am lansat un program de subvenții pentru a plafona prețurile la produsele petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură și kerosen. Menționăm că tarifele la electricitate și gaze sunt determinate, de regulă, prin raportare la prețurile de import ale combustibililor de acum 2-4 luni; prin urmare, considerăm că nu va exista o creștere imediată a acestor tarife”, mai notează Takaichi.

Deciziile guvernului japonez vin în condițiile în care aproape 95% din importurile de petrol ale țării tranzitează Strâmtoarea Hormuz, care este blocată din cauza conflictului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, notează BBC.

Începerea conflictului în Orientul Mijlociu a dus la o creștere considerabilă a prețurilor petrolului. Marți, cotațiile Brent au crescut cu 2.9%, ajungând la 102.84 dolari pe baril. În același timp, petrolul american, West Texas Intermediate (WTI), a crescut cu 3.5%, până la 91.20 dolari pe baril. Înainte de începerea conflictului cotațiile se afla în jurul sumei de 70 de dolari pe baril.