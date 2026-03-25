Japonia solicită Agenției Internaționale pentru Energie o nouă eliberare a rezervelor de petrol

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a cerut Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) să pregătească o nouă eliberare din rezervele strategice de petrol, pe fondul temerilor privind prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 11:47, Știri externe

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu directorul executiv al AIE, Fatih Birol, pe fondul prelungii conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la o creștere considerabilă a prețurilor petrolului, relatează Reuters. 

„Ca pregătire pentru posibilitatea ca situația să se prelungească, am solicitat să se facă pregătiri pentru o eliberare coordonată suplimentară. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu AIE”, se arată într-un mesaj publicat pe X de șefa guvernului de la Tokyo. 

Directorul AIE a declarat că instituția consultă guverne din Asia și Europa pentru o posibilă suplimentare a eliberărilor de rezerve, dacă situația o va impune. „Dacă și când va fi necesar, suntem gata să mergem mai departe, dar sper din tot sufletul că nu va fi necesar”, a spus Birol după întâlnire cu Takaichi. 

Acesta a mai precizat că cele 400 de milioane de barili asupra cărora s-a convenit pe 11 martie reprezintă doar 20% din totalul stocurilor gestionate de Agenție. 

În plus, guvernul japonez a anunțat marți că va începe eliberarea unei părți din rezervele naționale de petrol pentru a contrabalansa îngrijorările legate de aprovizionare și creșterea continuă a prețului.

În paralel, 45 de nave japoneze au rămas blocate în zona Golfului, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz. 

