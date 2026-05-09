Președintele Consiliului European anunță că UE va purta discuții cu Rusia „la momentul potrivit”

Uniunea Europeană ar urma să poarte discuții cu Rusia și cu Vladimir Putin doar „la momentul potrivit”, a declarat sâmbătă președintele Consiliului European, António Costa, într-o discuție cu jurnaliștii, scrie Euractiv.

Afirmațiile sale vin după ce, săptămâna trecută, Costa sugerase că ar exista „potențial” pentru discuții de pace între UE și Rusia și că Ucraina și-a exprimat sprijinul pentru implicarea Uniunii în astfel de negocieri.

Presa internațională a interpretat atunci aceste declarații ca un semn că Bruxelles-ul ar putea pregăti terenul pentru viitoare negocieri.

Sâmbătă, António Costa a revenit și a precizat că poziția rămâne una prudentă. El a spus că „avem nevoie, la momentul potrivit, să purtăm discuții cu Rusia pentru a aborda problemele noastre comune legate de securitate”.

În același timp, el a declarat că UE nu vrea să interfereze cu alte inițiative internaționale.

„Nu vrem să perturbăm inițiativa condusă de președintele Trump”, a spus Costa la un eveniment dedicat „Zilei Europei” la Bruxelles, adăugând că Uniunea este „în așteptare, dar gata să facă ceea ce trebuie să facem” în privința securității europene.

„Va veni un moment în care UE va trebui să discute cu Rusia, deoarece este o problemă existențială pentru Europa. Acum nu este momentul”, a precizat un alt oficial european.

Discuții despre un posibil negociator unic

La nivel european se discută de mai mult timp ideea desemnării unui „reprezentant special” care să vorbească în numele celor 27 de state membre în eventuale negocieri cu Vladimir Putin, însă interesul pentru această variantă a rămas destul de scăzut.

„Înțelegem avantajul de a avea o singură persoană care să vorbească în numele celor 27”, a declarat Arianna Podestà, purtătoare de cuvânt adjunctă a Comisiei Europene. Ea a adăugat că partea rusă nu ar manifesta interes pentru un acord de pace.

Serviciul diplomatic al UE și-a declarat sprijinul pentru eforturile conduse de Statele Unite în relația cu Moscova, chiar dacă Uniunea nu este implicată în aceste discuții.

„Nu există nicio voință din partea Rusiei de a se angaja serios în vreun efort sincer, începând cu încetarea focului, sau chiar de a ajunge la o pace justă și echitabilă. Așadar, opinia noastră este că accentul se pune acum pe procesul de pace condus de SUA și pe asigurarea faptului că acesta devine cât mai solid… posibil”, a declarat un înalt oficial al UE.