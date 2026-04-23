Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: „Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri”

Președintele României, Nicușor Dan, participă în aceste zile la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru.
Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: „Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
23 apr. 2026, 18:38, Politic

„Particip în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European. Vom aborda o serie de subiecte cu impact major asupra cetățenilor noștri și necesitatea unui răspuns european coordonat pentru a reduce șocul generat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și asigurarea stocurilor necesare de combustibil”, a transmis președintele pe platforma X.

Un subiect important pentru România este viitorul buget al Uniunii Europene, aflat pe agenda reuniunii. Șeful statului a precizat că discuțiile vor presupune „alegeri dificile”.

Nicușor Dan a subliniat că politica de coeziune trebuie să rămână un pilon important al Uniunii Europene.

„Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată. Avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari”, a precizat șeful statului.

Acesta a adăugat că România poate avea prosperitate și securitate doar într-o Uniune „prosperă și puternică”

Totodată, șeful statului a menționat că foaia de parcurs „One Europe, one market” va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European.

