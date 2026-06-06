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Nicușor Dan, vizită la Dana 78 din Portul Constanța, unde a explodat drona

Președintele Nicușor Dan a vizitat sâmbătă sediul sistemului utilizat de poliția de frontieră pentru supravegherea frontierei maritime și Dana 78 din Portul Constanța, unde a explodat drona maritimă.
Nicușor Dan, vizită la Dana 78 din Portul Constanța, unde a explodat drona
Foto: Facebook/Nicușor Dan
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 23:10, Politic
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La sediul SCOMAR, sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a țării noastre, președintele a analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului.

Conform șefului statului, acesta este proiectat pentru detectarea și identificarea ambarcațiunilor civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.

Președintele spune că a discutat cu specialiștii despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări.

„Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial”, a scris pe facebook Nicușor Dan.

Vizită în Portul Militar și în Dana 78

El a vizitat Portul Militar Constanța, unde a evaluat capabilitățile și nivelul de pregătire ale Forțelor Navale Române.

Șeful statului adaugă că România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală.

„Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării”, afirmă președintele României.

Nicușor Dan mai spune că a fost și în dana 78, locul unde vineri a avut loc explozia unei drone maritime: „Acolo am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată a operațiunii desfășurate. Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune”.

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