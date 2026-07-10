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Experiment fără precedent. Un rinichi a fost transportat cu dronă în timp record

După probele de sânge și medicamente, vor fi transportate și organele pentru transplant cu drona? Un experiment fără precedent a fost realizat în Loroux-Bottereau din departamentul Loire-Atlantique din Franța.
Experiment fără precedent. Un rinichi a fost transportat cu dronă în timp record
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
10 iul. 2026, 15:53, Ştiinţă-Sănătate
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Un rinichi destinat cercetării a fost transportat cu această tehnologie aeriană, potrivit publicației Presse Océan, citată de Le Figaro.

Drona autonomă, alimentată integral electric, a zburat la o altitudine de 80 de metri și a atins aproape 110 km/h pe un traseu direct. Ea a parcurs 60 de kilometri în 36 de minute. Astfel, a demonstrat că este de două ori mai rapidă decât o mașină care circulă fără ambuteiaje.

În comunitatea medicală, această economie de timp este considerată esențială, în special în cazul transplanturilor.

„Obiectivul este să realizăm transplanturi într-un interval în care rinichiul este păstrat cât mai puțin timp posibil înainte de a fi transplantat”, a explicat pentru Le Figaro profesorul Julien Branchereau.

Branchereau este medic în cadrul departamentului de urologie și transplant renal al Spitalului Universitar din Nantes. El este inițiatorul experimentului desfășurat în această săptămână.

Scopul a fost de a verifica dacă „transportul organelor cu drona este fezabil și sigur”.

Transportul de organe cu drona ar putea fi extins

În mod obișnuit, rinichii prelevați pentru transplant sunt transportați pe șosea, pe calea ferată sau pe cale aeriană, în cazul teritoriilor franceze de peste mări.

„Un rinichi de foarte bună calitate poate fi păstrat până la 24 de ore, însă are nevoie de mult timp pentru a-și relua funcționarea. Un organ transplantat rapid va începe să funcționeze mai repede și va avea o durată de viață mai mare”, a explicat Julien Branchereau, secretar general al Asociației Franceze de Urologie.

În timpul testului preclinic, desfășurat în condiții reale, au fost monitorizate temperatura și vibrațiile. „Am obținut rezultate deosebit de încurajatoare”, a declarat medicul.

În următoarele luni, echipa intenționează să efectueze transporturi cu rinichi umani între două spitale.

Până acum, acest mod inovator de transport al organelor a mai fost testat o singură dată, în Statele Unite.

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