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„Baba Yaga” este de necopiat – Rusia admite indirect eșecul de a reproduce cea mai cunoscută dronă ucraineană

Rusia a recunoscut, chiar și indirect, eșecul proiectului prin care încerca să copieze celebra dronă ucraineană „Baba Yaga”, folosită pentru transport de muniție și provizii pe linia frontului. Mai mult, rușii susțineau că produsul lor era superior celui ucrainean, însă totul a ieșit la iveală.
„Baba Yaga” este de necopiat - Rusia admite indirect eșecul de a reproduce cea mai cunoscută dronă ucraineană
via Telegram
Luiza Moldovan
08 iul. 2026, 10:14, Știri externe
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Informația a ieșit la suprafață în timpul unei întâlniri dintre președintele Vladimir Putin, ministrul Apărării, Andrei Belousov, și veterani ai războiului din Ucraina, relatează Dialog.ua.

Discuția a fost declanșată de întrebarea unui militar rus, Denis Ognyanin, sergent în Regimentul 163 Tancuri, care a cerut explicații privind dezvoltarea unor drone capabile să aprovizioneze unitățile aflate în prima linie.

Acesta a invocat direct exemplul Ucrainei, afirmând că forțele ucrainene folosesc cu succes hexacopterele cunoscute sub numele de „Baba Yaga”, controlate prin sistemul Starlink, pentru transportul muniției și al echipamentelor.

„Produsul 80 a întâmpinat probleme serioase”

În replică, Vladimir Putin a lăudat echivalentul rusesc al Starlink, după care i-a cerut ministrului Apărării să prezinte stadiul programului de drone grele.

Belousov a declarat că armata rusă ar urma să primească aproximativ 20.000 de drone capabile să transporte încărcături între 10 și 40 de kilograme.

Totuși, ministrul a admis că principalul prototip dezvoltat anul trecut, cunoscut drept „Produsul 80” sau Hector S-80, „a întâmpinat probleme serioase”, confirmând astfel dificultățile proiectului.

Informații de context

Programul este legat de compania „Transportul Viitorului”, condusă de Iuri Kozarenko.

În ianuarie 2025, Putin a vizitat centrul de dezvoltare al companiei din Samara, unde Kozarenko a prezentat capacitățile de producție și planurile de fabricare a componentelor pentru drone.

Însă proiectul a luat o turnură neașteptată.

În mai 2026, Kozarenko a fost arestat, pe fondul unor acuze de fraudă la scară largă – pe scurt, o presupusă delapidare a aproximativ 70 de milioane de ruble din fondurile alocate printr-un contrcat de stat destinat producției de drone, după cum titrează The Moscow Times.

Critici și dosar penal

Eșecul este considerat cu atât mai sensibil pentru Moscova cu cât dronele grele ucrainene de tip „Baba Yaga” sunt folosite de mai mulți ani pe front, devenind un element important al logisticii și al operațiunilor militare.

În schimb, proiectul rusesc, promovat intens și prezentat inclusiv lui Vladimir Putin, a rămas blocat în faza de dezvoltare, fiind însoțit de critici din partea canalelor pro-război ruse și de un dosar penal care a afectat compania responsabilă de dezvoltarea sa.

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