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Un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce ateriza în New York

Incidentul este investigat de Administrația Federală a Aviației - care declară că primește lunar rapoarte despre peste 100 de drone în apropierea aeroporturilor americane.
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Sorina Matei
30 iun. 2026, 15:55, Știri externe
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Un pilot comercial a raportat luni dimineață o coliziune cu o dronă în timp ce se apropia de aeroportul JFK din New York pentru a ateriza, anunță Sky News.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 7:15 (12:15, ora Regatului Unit), în timp ce avionul a trecut la o altitudine de 900 de metri.

Incidentul a avut loc cu un avion Airbus A321, care poate transporta până la 220 de persoane. Lovitura de dronă a avut loc chiar deasupra cabinei pilotului, în momentul în care avionul întreprindea o manevră de schimbare a direcției.

Potrivit ATC.com, o aplicație de control al traficului aerian în timp real, pilotul a declarat: „Ne-am ciocnit cu o dronă acolo, în viraj. Ne-a lovit chiar deasupra cabinei de pilotaj.”

Administrația Federală a Aviației (FAA) investighează incidentul.

Aeronava, un Airbus A321 capabil să transporte până la 220 de călători, a aterizat în siguranță, fără niciun ajutor suplimentar. Avionul decolase din Las Vegas.

Compania aeriană JetBlue a declarat că toți pasagerii au debarcat normal, fără a fi găsite „daune sau dovezi ale unei coliziuni” în timpul unei inspecții.

Într-un comunicat, compania a adăugat: „Siguranța este prioritatea principală a JetBlue și vom ajuta la orice investigații relevante”.

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