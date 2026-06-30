Un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce ateriza în New York

Un pilot comercial a raportat luni dimineață o coliziune cu o dronă în timp ce se apropia de aeroportul JFK din New York pentru a ateriza, anunță Sky News.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 7:15 (12:15, ora Regatului Unit), în timp ce avionul a trecut la o altitudine de 900 de metri.

Incidentul a avut loc cu un avion Airbus A321, care poate transporta până la 220 de persoane. Lovitura de dronă a avut loc chiar deasupra cabinei pilotului, în momentul în care avionul întreprindea o manevră de schimbare a direcției.