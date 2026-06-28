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Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în estul Franței / Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică la scurt timp după decolare, în apropierea orașului Nancy, în estul Franței. Toți cei 11 oameni aflați la bord au murit, iar autoritățile investighează cauzele accidentului.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în estul Franței / Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit
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Luiza Moldovan
28 iun. 2026, 15:09, Știri externe
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Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică în localitatea Tomblaine, în apropiere de orașul Nancy, în estul Franței, iar toate cele 11 persoane aflate la bord și-au pierdut viața, au anunțat autoritățile franceze.

Aeronava decolase cu puțin timp înainte de pe aerodromul Nancy-Essey și s-a prăbușit în apropierea aeroportului, din motive care nu au fost stabilite deocamdată.

Potrivit presei locale, avionul transporta un grup de persoane care participau la o activitate de parașutism, însă autoritățile nu au confirmat oficial identitatea sau statutul victimelor.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Prefectura departamentului Meurthe-et-Moselle a activat centrul operațional de criză pentru coordonarea intervenției, iar la locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și personal medical.

Zona a fost izolată, iar operațiunile de intervenție și cercetare au continuat pe parcursul zilei.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului, fără a oferi, până în prezent, informații privind o posibilă defecțiune tehnică sau alte circumstanțe care ar fi putut provoca prăbușirea aeronavei.

Accidentul este unul dintre cele mai grave produse în Franța în acest an în domeniul aviației civile.

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