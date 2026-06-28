Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în estul Franței / Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică în localitatea Tomblaine, în apropiere de orașul Nancy, în estul Franței, iar toate cele 11 persoane aflate la bord și-au pierdut viața, au anunțat autoritățile franceze.

Aeronava decolase cu puțin timp înainte de pe aerodromul Nancy-Essey și s-a prăbușit în apropierea aeroportului, din motive care nu au fost stabilite deocamdată.

Potrivit presei locale, avionul transporta un grup de persoane care participau la o activitate de parașutism, însă autoritățile nu au confirmat oficial identitatea sau statutul victimelor.

Anchetă pentru stabilirea cauzelor

Prefectura departamentului Meurthe-et-Moselle a activat centrul operațional de criză pentru coordonarea intervenției, iar la locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și personal medical.

Zona a fost izolată, iar operațiunile de intervenție și cercetare au continuat pe parcursul zilei.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului, fără a oferi, până în prezent, informații privind o posibilă defecțiune tehnică sau alte circumstanțe care ar fi putut provoca prăbușirea aeronavei.

Accidentul este unul dintre cele mai grave produse în Franța în acest an în domeniul aviației civile.