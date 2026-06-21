Doi francezi au murit într-un accident de avion de mici dimensiuni în Maroc

Incidentul a avut loc în apropierea aeroportului Cherif Al Idrissi, aproape de Al Hoceima, potrivit site-ului de știri Le360, care a relatat o „pierdere bruscă de altitudine la scurt timp după decolare”. Accidentul a curmat viața unui pilot și a unui pasager francez, potrivit agenției de presă marocane. O sursă apropiată anchetei a confirmat pentru AFP că ambii erau cetățeni francezi, relatează Le Figaro.

Aeronava asigura o legătură între Montpellier, în sudul Franței, și Tit Mellil, în vestul Marocului, cu o escală planificată pe aeroportul Cherif Al Idrissi.

„Victimele au fost transportate de urgență la Spitalul Provincial Mohammed al VI-lea din Al Hoceima, unde decesul lor a fost confirmat la sosire”, a adăugat Le360, precizând că epava avionului „este în prezent supusă unor examinări tehnice amănunțite” pentru a se stabili cauzele accidentului.