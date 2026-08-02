A plecat singur să deschidă un nou traseu de cățărare. A fost găsit căzut de pe stâncă, în stare gravă

Un alpinist care plecase, sâmbătă, singur să deschidă un nou traseu de cățărare în zona Poiana Țapului nu a mai revenit la finalul zilei, iar un prieten a sunat la 112, îngrijorat de lipsa oricărui semn din partea acestuia.
Salvamont Prahova a mobilizat o echipă de căutare și intervenție.
Salvatorii au identificat mai întâi autoturismul alpinistului în Poiana Țapului, apoi au urmat traseul pe care acesta intenționa să îl parcurgă.
Bărbatul a fost găsit căzut de pe peretele de stâncă, cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență.
După acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost transportată prin teren dificil până într-o zonă accesibilă, unde a fost preluată de un echipaj de ambulanță și dusă la spital.
După intervenție, reprezentanții Salvamont Prahova au transmis un nou apel către toți cei care practică alpinismul și drumețiile montane.
„ Acest incident reamintește importanța respectării stricte a regulilor de siguranță în activitățile montane. Muntele oferă experiențe deosebite, însă nu iartă erorile. Prudența, pregătirea corespunzătoare și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența dintre o experiență reușită și o situație critică”, au transmis salvatorii.
Salvamontiștii recomandă celor care pornesc pe trasee tehnice să evite deplasările solitare, să își informeze apropiații despre itinerariu și ora estimată a întoarcerii și să folosească echipament adecvat condițiilor din teren.