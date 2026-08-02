A plecat singur să deschidă un nou traseu de cățărare. A fost găsit căzut de pe stâncă, în stare gravă

Un alpinist care plecase, sâmbătă, singur să deschidă un nou traseu de cățărare în zona Poiana Țapului nu a mai revenit la finalul zilei, iar un prieten a sunat la 112, îngrijorat de lipsa oricărui semn din partea acestuia.

Salvamont Prahova a mobilizat o echipă de căutare și intervenție.

Găsit căzut de pe peretele stâncos, în stare de semiconștiență

Salvatorii au identificat mai întâi autoturismul alpinistului în Poiana Țapului, apoi au urmat traseul pe care acesta intenționa să îl parcurgă.

Bărbatul a fost găsit căzut de pe peretele de stâncă, cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență.

După acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost transportată prin teren dificil până într-o zonă accesibilă, unde a fost preluată de un echipaj de ambulanță și dusă la spital.

Salvamont: „Muntele nu iartă erorile”

După intervenție, reprezentanții Salvamont Prahova au transmis un nou apel către toți cei care practică alpinismul și drumețiile montane.

„ Acest incident reamintește importanța respectării stricte a regulilor de siguranță în activitățile montane. Muntele oferă experiențe deosebite, însă nu iartă erorile. Prudența, pregătirea corespunzătoare și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența dintre o experiență reușită și o situație critică”, au transmis salvatorii.

Salvamontiștii recomandă celor care pornesc pe trasee tehnice să evite deplasările solitare, să își informeze apropiații despre itinerariu și ora estimată a întoarcerii și să folosească echipament adecvat condițiilor din teren.