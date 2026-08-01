Prima pagină » Social » Turist de 73 de ani, mort după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș. Trupul, recuperat cu elicopterul

Turist de 73 de ani, mort după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș. Trupul, recuperat cu elicopterul

Un bărbat de 73 de ani din Brăila și-a pierdut viața sâmbătă, după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții pe un traseu montan din Munții Făgăraș, județul Argeș. Trupul acestuia a fost recuperat de salvamontiști cu ajutorul unui elicopter, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
Turist de 73 de ani, mort după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș. Trupul, recuperat cu elicopterul
Sursa foto: Justinel Stavaru/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
01 aug. 2026, 18:37, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, din municipiul Brăila, și-a pierdut viața după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții, anunță IPJ Argeș.

Polițiștii și salvamontiștii argeșeni au fost alertați printr-un apel care anunța că un turist a căzut într-o zonă abruptă de pe traseul montan.

Trupul victimei, recuperat cu sprijinul unui elicopter

La locul incidentului au intervenit echipele Salvamont Argeș și polițiștii, iar din cauza terenului dificil, trupul neînsuflețit al victimei a fost extras cu sprijinul unui elicopter.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, bărbatul ar fi căzut accidental în râpă în timpul drumeției. În urma leziunilor suferite, acesta a decedat.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Legendarul alpinist Nirmal Purja a murit într-o avalanșă pe Broad Peak, alături de alți nouă alpiniști
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Sute de trenuri ar putea dispărea din circulație în perioada următoare. Avertismentul operatorilor feroviari către Guvern
Libertatea
Cum fac americanii sarmale. Ingredientul-surpriză care schimbă complet gustul și pe care românii îl evită
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia