Turist de 73 de ani, mort după ce a căzut într-o râpă în Munții Făgăraș. Trupul, recuperat cu elicopterul

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, din municipiul Brăila, și-a pierdut viața după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții, anunță IPJ Argeș.

Polițiștii și salvamontiștii argeșeni au fost alertați printr-un apel care anunța că un turist a căzut într-o zonă abruptă de pe traseul montan.

Trupul victimei, recuperat cu sprijinul unui elicopter

La locul incidentului au intervenit echipele Salvamont Argeș și polițiștii, iar din cauza terenului dificil, trupul neînsuflețit al victimei a fost extras cu sprijinul unui elicopter.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, bărbatul ar fi căzut accidental în râpă în timpul drumeției. În urma leziunilor suferite, acesta a decedat.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc.