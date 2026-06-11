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Timiș: O copilă de 2 ani a căzut într-o oală cu apă fierbinte

O fată de 2 ani a căzut într-o oală cu apă fierbinte, în curtea casei din localitatea Petroasa Mare, județul Timiș.
Timiș: O copilă de 2 ani a căzut într-o oală cu apă fierbinte
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
11 iun. 2026, 17:31, Social
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Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 14:55.

Polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o fetiță în vârstă de 2 ani a căzut într-un recipient utilizat la prepararea alimentelor în care se afla lichid fierbinte, în curtea unui imobil din localitatea Petroasa Mare.

Copila a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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