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Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea

Un copil în vârstă de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea. Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă a intervenit de urgență pentru stabilizarea micuțului, care a fost transportat la spital în stare de inconștiență.
Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 iul. 2026, 09:49, Social
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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Traian Lalescu din Oradea.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat la ora 03:19. La fața locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM).

Copilul a fost stabilizat la fața locului

La sosirea echipajului medical, copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare gravă. Medicii i-au acordat primul ajutor și au reușit să îl stabilizeze la locul intervenției.

Ulterior, copilul a fost transportat de urgență la spital. Acesta era inconștient în momentul preluării de către echipajul medical.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind împrejurările în care s-a produs incidentul.

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