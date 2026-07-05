Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Traian Lalescu din Oradea.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat la ora 03:19. La fața locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM).

Copilul a fost stabilizat la fața locului

La sosirea echipajului medical, copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare gravă. Medicii i-au acordat primul ajutor și au reușit să îl stabilizeze la locul intervenției.

Ulterior, copilul a fost transportat de urgență la spital. Acesta era inconștient în momentul preluării de către echipajul medical.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind împrejurările în care s-a produs incidentul.