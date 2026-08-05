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UPDATE: Copil ținut ostatic de tată la Uricani, Huneodara / Copilul a fost salvat

Un copil este ținut ostatic, miercuri, în orașul Uricani, județul Hunedoara, de un bărbat care îl amenință cu un cuțit tip cutter la gât, au declarat surse MEDIAFAX. Se pare că agresorul este tatăl copilului.
UPDATE: Copil ținut ostatic de tată la Uricani, Huneodara / Copilul a fost salvat
Foto: Alexandra Pandrea/GMN via Mediafax Foto
Laura Buciu
05 aug. 2026, 14:45, Social
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UPDATE, ora 14.45 Copilul a fost salvat

Copilul a fost preluat în siguranță de polițiști și se află în custodia acestora, transmite Poliția Hunedoara.

Copilul nu are leziuni.

„Pericolul imediat a fost înlăturat. Bărbatul a fost imobilizat, iar în prezent polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun”, transmite Poliția.

Bărbatul care a ținut copilul imobilizat este tatăl acestuia, au confirmat oamenii legii.

UPDATE: Copilul este ținut în brațe de agresor

Polițiștii au fost sesizați că un bărbat amenință cu acte de violență un copil pe care-l ține în brațe, având asupra sa un obiect de tip cutter.

„La fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS. Prioritatea echipei de intervenție este protejarea vieții și integrității fizice a minorului, polițiștii gestionând situația prin dialog și măsuri specifice de negociere, în vederea soluționării evenimentului în condiții de maximă siguranță. Situația este monitorizată în permanență, urmând ca informațiile să fie actualizate în funcție de evoluția intervenției”, transmite Poliția Hunedoara.

Știre inițială:

La fața locului intervin echipe ale Poliției și ale altor structuri de intervenție, iar zona a fost securizată.

Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul amenință că va ucide copilul.

Anchetatorii sunt la fața locului și desfășoară activități pentru soluționarea situației, acționând cu prioritate în interesul și pentru protejarea copilului.

Se pare că cel care îl ține ostatic pe copil este chiar tatăl acestuia, care l-a răpit și a plecat cu el spre Lupeni.

Intervenția este în desfășurare.

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