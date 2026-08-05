SRI avertizează asupra unor apeluri frauduloase în care este afișat numărul instituției

„SRI informează cetățenii că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identității apelantului (spoofing) astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afișat numărul instituției dedicat relației cu publicul. În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani”, a transmis SRI într-o postare pe Facebook.

Instituția precizează că nu solicită telefonic date personale sau informații despre carduri și conturi bancare, parole, coduri PIN, coduri de autentificare ori efectuarea unor plăți și transferuri de bani.

„Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea”, a subliniat SRI.

Tentativele folosesc o tehnică denumită „spoofing”.

„Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparține unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a vă câștiga încrederea”, explică instituția.

Pentru verificarea identității interlocutorului, SRI recomandă recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelul și să formeze manual numărul, cifră cu cifră, „din agendă, de pe documente oficiale sau site-uri sigure”.

„Platformele online de spoofing pot doar să imite un număr la inițierea apelului. În momentul în care dumneavoastră închideți și sunați înapoi în rețeaua clasică de telecomunicații, este imposibil să mai ajungeți la interlocutorul ilegitim”, a precizat SRI.