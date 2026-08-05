Bărbat din Suceava, arestat preventiv. Ar fi agresat sexual 5 minori, pe care i-a filmat cu telefonul

Potrivit DIICOT, în lunile iunie și iulie ale acestui an, bărbatul i -a obligat pe 4 dintre minori, cu vârste între 5 și 16 ani, „la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de astfel de materiale”. Acesta le-a filmat pe fete cu telefonul și a păstrat videoclipurile.

Acesta a întreținut ulterior relații sexuale cu aceștia, dar și cu încă o victimă, tot minoră. Aceștia sunt cu vârste de 5, 7, 10, 15 și 16 ani. Potrivit procurorilor, bărbatul a profitat de starea de vulnerabilitate a lor, întrucât ei proveneau din familii dezorganizate, dar și sărace.

Primii doi dintre copii, frați, cu vârste de 5 și 7 ani, i-ar fi pus să comită fapte de natură sexuală ca, mai apoi, să-i filmeze cu telefonul. Faptele s-ar fi petrecut în iulie.

Actele de urmărire penală au arătat și faptul că, pe parcursul lunii iunie 2026, în mod repetat, ar fi atins cu mâinile în zonele intime, un alt copil cu vârsta de 8 ani.

Anchetatorii i-au percheziționat locuința, din orașul Rădăuți, acolo unde au găsit mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Bărbatul a fost reținut luni, iar marți a fost arestat preventiv. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori, viol săvârșit asupra unui minor și determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori.