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Bărbat acuzat că a violat o fată de 13 ani și a filmat actele sexuale, arestat

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă, au anunțat, luni, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
Bărbat acuzat că a violat o fată de 13 ani și a filmat actele sexuale, arestat
Sursa foto: captură video
Laura Buciu
03 aug. 2026, 12:12, Social
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Potrivit anchetatorilor, în 29 iulie 2026, bărbatul ar fi întreținut raporturi și acte sexuale cu o fată în vârstă de 13 ani, scopul fiind realizarea de materiale pornografice.

Procurorii susțin că, în timpul faptelor, bărbatul ar fi filmat cu telefonul mobil mai multe videoclipuri în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în dispozitivul folosit.

La 31 iulie 2026, procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea suspectului, iar în 1 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

 

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