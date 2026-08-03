Bărbat acuzat că a violat o fată de 13 ani și a filmat actele sexuale, arestat

Potrivit anchetatorilor, în 29 iulie 2026, bărbatul ar fi întreținut raporturi și acte sexuale cu o fată în vârstă de 13 ani, scopul fiind realizarea de materiale pornografice.

Procurorii susțin că, în timpul faptelor, bărbatul ar fi filmat cu telefonul mobil mai multe videoclipuri în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în dispozitivul folosit.

La 31 iulie 2026, procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea suspectului, iar în 1 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.