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Doi membri ai clanului Cârpaci, reținuți după un caz șocant în Germania. Un român ar fi fost obligat să doneze un rinichi

Doi membri ai clanului Cârpaci din Timișoara au fost prinși marți în Caransebeș și vor fi prezentați instanței pentru extrădare. Aceștia sunt acuzați că au obligat un român să-și doneze un rinichi la o clinică din Germania.
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Cosmin Pirv
21 iul. 2026, 12:24, Social
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DIICOT a anunțat că marți a pus în executare două mandate europene de arestare, emise pe numele unor suspecți, un bărbat și o femeie, cetățeni români, membri marcanți ai unei grupări infracționale din municipiul Timișoara. Ar fi vorba de clanul Cârpaci, potrivit unor surse.

Aceștia sunt acuzați că au ținut un bărbat, tot român, în stare de sclavie.

Victima a fost adăpostită în locuința celor doi din Munchen, unde suspecții i-au reținut actele de identitate și au izolat-o de orice contact cu propria sa familie.

Rinichi donat la o clinică din Germania

De asemenea, bărbatul a fost obligat să muncească fără să fie plătit, să semneze contracte de vânzare-cumpărare a unor mașini, iar apoi, sub amenințarea uciderii părinților săi din România, a fost obligată să accepte donarea unui rinichi.

Donarea a fost realizată la o clinică medicală situată tot pe teritoriul Germaniei, unde persoana vătămată a declarat în mod nereal că ar fi nepotul suspectului.

Cei doi suspecți au fost prinși marți în municipiul Caransebeș și urmează să fie prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Timișoara cu propunere de arestare preventivă în vederea extrădării.

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